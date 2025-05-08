藍陷團滅危機　地方黨部低調慶母親節

藍委謝衣鳳發送康乃馨慶祝母親節。（國民黨彰化縣黨部提供） 中評社台中5月8日電（記者 方敬為）檢調偵辦罷免“立委”死亡連署案，中國國民黨多個地方黨部接連遭搜索，選委會主委李進勇7日並直接定調國民黨是“組織性犯罪”，藍營陷入團滅危機。全台國民黨部今天同步舉辦慶祝母親節活動，中部縣市黨部都低調舉行，彰化縣黨部原先發出採訪通知，後續撤回。據瞭解，是為了避免媒體採訪罷免及搜索相關議題。



檢調偵辦罷綠委涉及不實連署案，對國民黨各地方黨部搜索，已羈押14名黨工，藍營各縣市黨部、民眾服務站等據點，風聲鶴唳，甚至連8日全台黨部同步慶祝母親節、發放康乃馨的活動，都避免過度聲張。



國民黨台中市、彰化縣、南投縣黨部都採取事後發布新聞稿及提供照片的方式，宣傳慶祝母親節。彰化縣黨部7日晚間本來還有向媒體發出採訪通知，但後續又撤回，由於彰化縣黨部主委由藍委謝衣鳳兼任，目前正受到罷免連署挑戰，但距離二階連署門檻達標還有距離，為了避免媒體問到相關議題，催化連署，選擇低調以對。



台中市黨部5月2日才遭到檢調搜索，1名幹部被羈押，黨部主委顏文正考量到相關案件已進入司法調查階段，為了避免媒體追問，因此也未對外公開慶祝母親節的行程。對於檢調搜索黨部的後續，顏文正向中評社表示，恕無法回應。