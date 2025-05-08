朱亞虎自稱只是穿針引線的人　沈慶京下命令

朱亞虎。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台北地方法院8日續審京華城案，傳喚威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎出庭作證。朱上午先接受檢察官主詰問，隨後轉由沈慶京辯護人反詰，當被問及是否將“捐款視為行賄”時，朱激動回：“我只是穿針引線的人，沈慶京下命令我，我不得不做。”審判長宣布休庭後，擔心朱與被告等互動，特別詢問是否需法警陪同用餐，朱原稱無需，最終仍由2名法警陪同離庭。



沈慶京的律師頻問，朱亞虎為何認罪？朱說，他在法庭上自然、也突然認為自己要認罪，但他認罪僅限自己，跟沈慶京或其他人都無關。



對於朱的證詞，全程旁聽的民眾黨主席黃國昌在庭外受訪表示，朱是被台北地檢署檢察官誘導、穿鑿附會藉此想栽贓柯文哲。朱亞虎更證實了檢察官說法很虛弱，只會用誘導或押人取供，利用朱亞虎想交保的心態去操作，朱亞虎其實還原的真相。



沈慶京委任辯護律師詢問朱亞虎到底對210萬元定義為何？沈慶京真的有交辦或有行賄歷史嗎？朱亞虎回答，他當了沈慶京8年半的主任，統統了解沈的心思與用意，沈絕對不會接受他人賄賂，都會被他把關、擋住請出去。至於沈有無行賄？沈其實很排斥，都讓財務去做、自己不會親自做，可用一些有技巧的其他方式。



沈慶京的律師則搬出沈慶京在2020年2月20日與柯文哲在台北市長室見面，柯是有與沈提到民眾黨2019年8月6日成立，未來還要成立民眾黨“國家治理學院”、備戰2022、2024，凸顯是合法的政治獻金運作，因朱亞虎也不懂法律、也非地政專業，自己的臆測如何判斷是行賄？此時北檢檢察官廖彥鈞提異議打斷，不認同沈的律師這樣問法。朱亞虎僅說，沈有沒有與柯聊到這，沈不會跟他說。



沈的律師頻問，朱亞虎為何認罪？認為210萬是行賄？朱回答，因他找來7個威京集團員工1人30萬共210萬做為政治獻金給柯文哲的民眾黨，7人都認罪，他在法庭上自然、也突然認為自己要認罪，但他認罪僅限自己，跟沈慶京或其他人都無關。

