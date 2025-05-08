半導體封測董座獲頒名譽博士　新竹清華表揚

新竹清華大學校長高為元（左）頒發名譽博士學位給半導體封測董座蔡進步（右）。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月8日電（記者 盧誠輝）半導體封測領域先驅、巨沛公司創辦人暨董事長蔡進步獲頒新竹清華大學名譽工學博士學位。新竹清華大學校長高為元肯定蔡貧苦出身一路向學的精神，並表揚蔡對半導體產業的貢獻，大幅提升新竹清華大學校友的全球版圖與能見度。



蔡進步畢業於清華動機系，曾任清華大學校友總會理事長，目前為榮譽理事長。清華大學今天舉行名譽博士頒授典禮，表彰這位傑出校友對產業及母校的卓越貢獻。



新竹清華大學校長高為元表示，蔡進步出生在嘉義布袋海邊的養蚵人家，在經濟及教育資源均受限的情況下，父母盡其所能提供他自由探索的空間，蔡進步也不負所望，在半導體界闖出了一片寬廣的天空。



高為元說，最令他佩服的是，蔡進步將發展事業的專注與熱情也同樣灌注在校友總會的發展上，讓新竹清華校友會如今在海內外有蓬勃發展的榮景，希望這股獨一無二的“進步”效應，能帶領新竹清華校友永遠走在“進步”的道路上。



蔡進步指出，獲頒新竹清華名譽博士對他來說，有種夢幻般的感覺，但誠惶誠恐的心情一點都沒有減少。蔡也分享了自己“雙專業”的π型人生表示，他的第一個專業是半導體封測領域，公司不大但算是蠻成功的；第二個專業就是凝聚校友向心力，回饋母校新竹清華大學。



新竹清華大學表示，蔡進步憑藉堅持與遠見，創辦巨沛股份有限公司，成功建立起跨國半導體設備專業代理的企業版圖。蔡以前瞻視野，代理多家國際知名的半導體封測設備與材料品牌，屢獲原廠與客戶肯定，成為台灣半導體產業鏈中關鍵且值得信賴的推手。