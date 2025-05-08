連勝文：民進黨組織性獨裁　鬥臭鬥爛在野黨

連勝文接受王淺秋專訪。（照片：中廣新聞網YouTube） 中評社台北5月8日電／檢調近期偵查罷免民進黨“立委”涉不實連署案，陸續搜索約談多個中國國民黨地方黨部，且有十多名黨工遭收押，更傳出檢調明日可能搜索中央黨部。國民黨副主席連勝文今天在廣播節目表示，黨內同仁都有心理準備，民進黨說他們組織犯罪，自己才是組織性的獨裁做法，無所不用其極要剷除兩大主要在野黨，這不是準獨裁，什麼才是？



連勝文批評，當年希特勒就是以“組織犯罪”的理由解散在野黨，民進黨現在滿腦子都是搞內部鬥爭。他提到，民進黨是“組織性獨裁”，現在民眾黨已被抄，柯文哲羈押至今仍看不到一槍斃命的證據，現在又來弄國民黨，就是要把在野黨鬥臭、鬥爛。



媒體報導，連勝文今天接受《千秋萬事》廣播節目專訪時，被問到若檢調針對黨主席朱立倫而來，黨內如何因應？連勝文說，朱立倫有自己的規劃。他也提到，國民黨沒有資源、沒錢也沒人，要查核連署的真實性確實有困難，很多都要靠志工幫忙。



至於“中選會主委”李進勇昨天在“立法院”備詢時，嗆國民黨幽靈連署是“組織犯罪”，連勝文則表示，國民黨雖有20、30萬名黨員，但沒有能力查核黨員近況，更沒有辦法查核一般社會大眾，“怎麼知道不是人家故意來栽贓，是人家故意拿一些東西丟進來？”



連勝文強調，國民黨不是靠一個人才能撐下去，而是一群人一起努力，有支持者和志工的幫忙才能撐到現在。他認為，國民黨是靠價值、理念結合，抄家滅門不會把國民黨打垮，強調“黨中央現在家徒四壁，你要去抄也抄不到什麼東西，公理自在人心。”



連勝文提到，檢調把不相關的支持者名冊、樁腳名冊等選舉機密資料帶走，就是要恐嚇基層和支持者，造成寒蟬效應，因此要黨部先做好準備。他也認為，賴清德代表字就是“鬥”，痛批賴一年來每天都在鬥，沒為台灣人民做什麼。