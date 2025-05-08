柯文哲律師秀簡訊　柯謝朱亞虎政治獻金支持

柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭。下午開庭內容聚焦威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎代為捐給台灣民眾黨210萬是“政治獻金”，還是行賄柯文哲？柯辯護律師出示柯有親回簡訊謝謝朱的合法帳目政治獻金的支持。朱承認有收到，但當下不太相信是柯親回，一度引發柯狂笑。



朱亞虎今日上午在被台北地檢署檢察官廖彥鈞詰問時，坦承犯行，認罪210萬元是自己用7名人頭行賄給柯文哲的民眾黨，形勢一度對柯不利。



下午出庭時，輪到柯文哲委任辯護律師陸正義詰問，陸正義問朱亞虎，2020年2月20日沈慶京、柯文哲在台北市長室見面，朱亞虎在門外沒參與，事後沈也沒跟朱說談話內容涉及京華城容積獎勵率案。朱坦承，沈慶京的習慣不會去跟他講剛剛談話內容。



朱亞虎有沒有積極要請應曉薇與柯文哲推京華城案？朱則說，沒有，他很慎重。但當然他當時的目標，自然是希望京華城容積獎勵率可從560%再邁向678%，因此210萬元是想向柯表達善意。陸正義問，這是想討好、示好柯？朱說講這樣太難聽，就表善意。



台北地院法官審判長江俊彥問朱亞虎，是否有將210萬捐入民眾黨政治獻金並附加一個檔案“Img_0160”同時傳給柯文哲時任財務長李文宗、時任辦公室主任蔡壁如、時任民眾黨秘書長張哲揚？朱說，有傳給李文宗，但至於是否也傳給蔡、張該檔案？他真的不記得。而他之所以會傳訊息給3人，因這3人是柯當時核心幕僚，他也希望多交朋友、方便做事、不迷糊，李文宗管財務的、傳給李有保障，當然張也老實。



陸正義問，朱亞虎曾有傳訊息給柯文哲過？朱亞虎說只有1次，他當時傳給柯是說“沈慶京老闆希望解決幫忙蔡壁如解決薪水問題，因外面很多媒體報導都對蔡壁如講很難聽的話、報導都假的”，(當時蔡已辭“立委”)。可是他傳訊給柯也沒用，柯理都不理。

