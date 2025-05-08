東沙環礁棘冠海星擴散　大量啃食石珊瑚

潛水志工協助移除棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供） 中評社高雄5月8日電／東沙環礁生態系正面臨崩毀，台灣珊瑚礁學會8日指出，東沙環礁正面臨棘冠海星大爆發的衝擊，預估健康石珊瑚2年就會被啃噬完畢，猶如海底熱帶雨林在失火。儘管2年來已經移除將近5萬隻，但海底石珊瑚持續被吃光，籲政府應有更積極的管理策略。



除了高溫會對珊瑚造成白化威脅外，根據澳洲針對大堡礁的長期研究顯示，颱風、棘冠海星也是珊瑚殺手之一。



台灣珊瑚礁學會今天召開記者會，呼籲政府重視東沙環礁棘冠海星現況。台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修形容，棘冠海星過境一片光禿，珊瑚被吃到只剩下骨頭、另類白化，直呼根本是“內太空的外星生物”。目前監測東沙環礁南部分布超過10公里長，海底只能用淒涼來形容，短期難復原。



鄭明修指出，東沙環礁的棘冠海星數量暴增，去年8月18日“內政部國家公園署”海管處號召潛水志工成立“東沙突擊隊”進行棘冠海星的移除工作，潛水志工共移除1萬3976隻。密密麻麻的棘冠海星遍布海底，緊緊吸附石珊瑚，每一隻40公分以上、體型龐大，潛水人員一手拿注射器、一手拿鉤子進行移除。



鄭明修展示最新照片指出，今年初棘冠海星已集結成長約1.6公里的區域並持續推進，志工隊3月底至4月底已經移除3萬3748隻，數量遠超出原本預估。海星所過之處，所有健康石珊瑚都被吃光，如同海底森林大火，造成難以估計的損失，“現在我們東沙的熱帶雨林正在失火”。



鄭明修表示，1隻40公分成熟棘冠海星可在1年內釋出約3億顆卵，只要有1%幼生活存率，數量就很驚人。雖然目前潛水移除作業仍持續進行，但這已經不是單一“國家公園管理處”人力和物力所能面對。



他以關島為例指出，1967年關島發生棘冠海星大爆發，其中珊瑚礁有38公里珊瑚被棘冠海星啃食，海星每個月擴展1公里，到1969年底2年半內全島活珊瑚被吃光。東沙珊瑚覆蓋破壞已達19%，災情規模直逼1967年關島全島珊瑚滅絕慘劇。每隻棘冠海星每年啃食5平方公尺珊瑚，對東沙外環礁造成高達新台幣335億元經濟損失。他預估，東沙石珊瑚可能2年就被啃食乾淨。



鄭明修呼籲，台灣周邊珊瑚礁海域已陸續發現棘冠海星，包含後壁湖、潮境、綠島等，政府應正視問題，並透過教育等讓民眾瞭解珊瑚礁生態正面臨的威脅，甚至對於漁業資源都可能受到影響。若不積極處理，恐再擴散至其他周邊國家。



鄭明修提醒，目前還缺潛水專業志工、潛水工作船和科研計劃等，東沙群島更有“國防”管制，“中央”應有更積極的管理策略。“這一、兩個月是黃金期”，呼籲參考澳大利亞對於棘冠海星的管理對策，建議立刻由“行政院政務委員”召集成立跨部會的小組應對，才有機會降低棘冠海星所造成的衝擊。