南京出生申請“國防醫學院”遭拒　陸委會解釋

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）針對一名師大附中學生申請就讀台“國防醫學院”，卻因出生南京遭撤銷錄取資格。陸委會副主委梁文傑8日表示，這學生今年絕對不是單一個案，歷年來都有，法律就是法律，必須要遵守身份轉換後經過20年的規定。



至於陸配亞亞日前涉武統言論，遭廢止依親居留許可，同樣遭檢舉的陸配網紅“灣灣小月”、大千金飲茶中國籍老闆娘陳彩虹的案件，是否有新的處置結果？梁文傑說，這幾案已移請“移民署”調查中，目前還沒有具體結果，有結果會再向社會報告。



媒體問及，公務員赴陸管制相關議題，梁文傑指出，因現行制度有些疏漏之處，我們會補正起來，至於具體條文因各部會都還在討論中，所以不方便公開，但我們會很快提出條文。



陸委會8日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



一名高中生在網路論壇指出，自己從小擁有“中華民國”籍，只因為出生在南京市，就被“國防醫學院”取消錄取資格。梁文傑稱，台灣的“國籍”是屬人主義，大陸的規定也一樣，且在中國大陸出生的小孩一出生就要辦戶口，這位學生大概在3歲時獲准返台定居，當時也有繳交除籍證明，也就是他在大陸報過戶口，之後返台取得定居身份、繳交除籍證明，身份轉換是從3歲開始起算。



梁文傑說，按照《兩岸人民關係條例》第21條規定，身份轉換後得經過20年，否則不能擔任情報人員、自願役軍官士兵、“國防”機構文職、教職或約聘人員。多年來政府機關依律遵守相關規定，尤其是“國防部”所屬機關。

