罷綠委伍麗華偽造連署　檢調查出多人遭盜用

綠委伍麗華（左）4月17日赴屏東地檢署按鈴申告罷團領銜人張芳碩違法連署。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／民進黨籍原住民“立委”伍麗華上個月到屏東地檢署按鈴，控告罷免案領銜人、中國國民黨籍原住民“立委”盧縣一助理張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法，屏東地檢署、調查站近日傳喚相關人員調查發現，有多位連署人根本不知道自己被盜用個資參與連署，其中，鍾姓女子被傳喚才知道個資被盜用，在網路發文提醒其他人要注意。



根據《自由時報》報導，伍麗華指出，張芳碩涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，在不合格的1500多份罷免連署書中，不但有死亡的人（1階段死亡連署達202份），竟然還有非原民140份，內情不單純，要求檢調介入調查、還給部落安寧，強調罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫方式。



屏東地檢署近日指揮屏東調查站，針對有疑慮的人員以證人身分傳喚說明，結果發現有許多人根本不知道被盜用個資、假冒簽名、填寫身分證、地址等，而參與罷免伍麗華的連署。



鍾女上周接屏東調查站的證人通知書，要求到調查站及屏東地檢署說明，讓她嚇死了，以為犯了什麼罪，在得知竟被盜用個資簽署罷免連署書，簡直驚呆了，她完全不清楚這是什麼的政治行動，也不知道被盜用，她被傳喚同時還有2人也被傳喚，一樣都是滿頭問號。她強調這不是只有她一個人的事，因為任何人都可能莫名其妙被捲進去，因此她在社群網站發文，提醒大家多加注意，不要被人“代表”了。