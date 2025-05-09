中評鏡頭：魏海敏演活王熙鳳　傳承梅派京劇

台灣京劇名伶魏海敏演活《紅樓夢》中的王熙鳳角色。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月9日電（記者 盧誠輝）台灣京劇名伶魏海敏紅遍兩岸與華人地區的代表作《王熙鳳大鬧寧國府》，6月7日將於新竹縣文化局演藝廳再次登場，魏8日出席記者會時人氣超旺，吸引許多老戲迷爭相合影。魏此次攜手愛徒黃詩雅將演出《王熙鳳大鬧寧國府》青春版，傳承梅派京劇意味相當濃厚。



魏海敏是台灣京劇梅派傳人之一，因擁有個頭、扮相、嗓音等各種京劇演員優質條件，許多人形容魏是天生“祖師爺賞飯吃”的好角兒。魏幼年即進入海光國劇訓練班學習京劇表演藝術，先跟梅蘭芳的女弟子秦慧芬學京劇梅派表演藝術，1991年拜師梅蘭芳的兒子梅葆玖，2008年挑戰梅、程、荀、張四大名旦演出方式向大師致敬，畢生致力於京劇藝術的傳承推廣與創新。



《王熙鳳大鬧寧國府》改編自陳西汀1980年為童芷苓創作的劇本，2003年由國光劇團藝術總監王安祈策畫，為魏海敏量身整編，以全新姿態問世，也奠定國光劇團現代京劇創作的標竿。這齣戲描繪王熙鳳笑裡藏刀、翻雲覆雨的城府與手段，魏海敏演活王熙鳳的角色，同時展現女子在生活中的不易與內心幽微，打造出經典而立體的女性角色形象。



魏海敏20年來演出《王熙鳳大鬧寧國府》30多次，她常笑稱戲劇就是“遺憾藝術”，每次下戲都思考如何能演得更好。近年國光劇團與台積電文教基金會有密切的戲曲傳承計劃，在新竹清華大學及東海大學開設京劇課程，實際教學表演藝術，在累積多年經驗後，此次參與“台積心築藝術季”，即推出《王熙鳳大鬧寧國府》青春版、傳承版。



此劇打破傳統青衣只能演正派的禁忌，讓魏海敏以梅派細膩唱腔與強大舞台氣場，賦予王熙鳳深度且具衝突的美感。觀眾從她的算計與狠辣中，看到一種不被命運善待的女性如何在夾縫中求生的掙扎。這個角色不僅挑戰技藝極限，更象徵當代京劇對“人物複雜性”的突破詮釋。