連署書每箱都包膜！陳玉珍嗆罷團經費從何來

藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／檢調近期偵查罷免民進黨“立委”涉不實連署案，陸續搜索約談多個中國國民黨地方黨部，部分黨公職人員遭收押。國民黨籍“立委”陳玉珍8日在政論節目表示，她發現罷藍團體送上的一箱箱連署書都有“包膜”，成員更有統一製作的“罷免找我”的胸章，質疑經費從何而來？陳玉珍並痛批檢調“辦藍不辦綠”，建議國民黨從台北一路告下去，把每個地方、每個縣市通通告一遍。



陳玉珍8日在政論節目《鄉民早安》節目指出，罷藍團體整天哭窮喊被斷金援，她卻看到連署書一箱箱還有貼（包）膜，直言罷團根本經費充足，“包膜欸，一箱箱的，表示你很有經費吧？平常交一個東西會特別包膜嗎？”



陳玉珍也提出兩點，第一，像檢調單位現在的動作就是意圖妨礙罷免。第二，罷免不能收受政治獻金，不管是罷免方或者被罷免方，但罷藍團體不但有“罷免找我”的胸章，除統一製作外更有設計，“那個也是要錢，難道是每個人自己出的嗎？”



陳玉珍也質疑，到底罷藍團體經費從何而來，“有可能全是罷團出的嗎？這不用查嗎？”罷團大聲強調自己是志工，但她不相信（罷團）沒有用到別人的錢，建議國民黨“從台北一路告下去”，每個地方、每個縣市都告一遍，“檢調就給我查，如果不查，我就每天在地檢署寫倒數日期，已經提告多久，“沒有辦的話，憑什麼辦中國國民黨？”



“要讓百姓知道我不是開完笑的！”陳玉珍批，檢調天天辦國民黨，所有黨部都搜完，現在還要來搜中央黨部，其實國民黨不應該再沉默，基層們已經看不下去了，“軟土深掘聽過嗎？越軟他就越欺負國民黨。”