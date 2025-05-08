朱亞虎出庭坦承行賄　柯文哲臉書批證詞矛盾

柯文哲臉書發文痛批，朱亞虎證詞充滿矛盾。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北5月8日電／台北地方法院審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今天提訊柯文哲等4位被告與3位交保被告，7被告聲請傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證，接受檢方、被告律師交互詰問。柯文哲臉書8日發文痛批，朱亞虎充滿矛盾的證詞。充滿了臆測、揣測、察言觀色，卻沒有任何事實根據與犯罪證據。檢方卻要拿這樣的“證據”？要判柯文哲28年重罪？



台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。朱亞虎指出威京集團透過7名人頭捐款210萬元給民眾黨，是為回復京華城120284.39平方公尺樓地板面積，“行賄是我做了，我認罪，這也代表我的初心、我的懺悔”。



柯文哲臉書表示，檢察官一直要將210萬政治獻金扣上行賄罪名，但朱亞虎的筆錄與今日出庭說法，充滿矛盾、漏洞百出。



柯文哲臉書指出，朱亞虎說，威京集團會捐210萬給台灣民眾黨政治獻金，是因為感謝台北市政府恢復560%容積率。但這樣的說法被法官和辯護律師當庭點破，恢復560%是因為“監察院”糾正郝龍斌市府違法苛扣容積，柯文哲承接的市府只是根據“監察院”的糾正函，依法在2018年恢復京華城容積，而威京捐獻政治獻金則是在“兩年以後”的2020年，時間根本不合理。



柯文哲臉書說，朱亞虎的證詞更證明他對於2020年2月20日沈慶京與柯文哲在市長室見面的內容，根本一無所知，他只是“推測”，他認為兩人可能會談京華城，“但他事前、事後都沒有聽沈慶京說過，兩人有在市長辦公室或任何地方談到京華城”。檢察官想導引成市長室有人穿針引線，跟朱亞虎過從甚密所以幫忙安排，結果被檢察官影射的人，是市長室排行程的祕書。



柯文哲臉書表示，朱亞虎還說，他擔任辦公室主任八年半期間，深知沈慶京非常排斥行賄，根本不可能這麼做。檢察官的訊問顯示檢方一再想導引成210萬與京華城560%容積率、或後面的處理程序有關，但經過上午的交叉詰問，朱亞虎的證詞只能證明“當初他被偵訊時說210萬是行賄柯文哲的證據，純屬臆測”。



柯文哲臉書最後強調，認罪者的證據力，不堪一擊。