台幣繼續升值　機械業者：一半會關廠倒閉

台灣機械工業同業公會理事長莊大立。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／新台幣匯率升值，因受美國特朗普關稅影響，如今台灣產業機械廠恐掀倒閉潮，爆裁員關廠危機。若未來台幣繼續升值，業者坦言，台灣機械業有一半會關廠倒閉。



根據《TVBS》8日報導指出，新台幣匯率升值，台灣機械工業受到衝擊甚大。台灣機械工業同業公會理事長莊大立指出，這次台幣升值來得又急又凶，再下去恐發生倒閉潮，呼籲政府“匯率一定要守住30元以上關卡不能破，否則後果不堪設想”。



機械業者表示，台灣工具機及機械業毛利率普遍20%至25%，原本已吃掉不少本業獲利。若台幣匯率一旦升破30元，機械及工具機業外銷失去競爭力，導致產業鏈斷掉，將面臨虧損。若是台幣再升至27、28元，可能有一半廠商倒閉。



因應美國對等關稅政策衝擊台灣產業，賴清德4月11日赴台中與機械業者座談。當時台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，美國關稅上調對台灣機械的衝擊不容小覷，大家往往只看到銷往美國的數額，感覺上影響還好，但忽略整個產業鏈的問題，這是牽一髮動全身。美國市場生變，其他國家的訂單也會受影響，美對等關稅恐成壓垮台機械業的稻草，不可不慎。



莊大立曾指出，全球不景氣，台灣機械業同時面對日、韓等同業競爭，經營地很辛苦。籲請政府協助出口產業，請銀行不要雨天收傘抽銀根，也放寬企業拿土地及廠房當抵押擔保成數，周轉資金，度過眼前難關。新台幣急升，業者根本措手不及，不可能馬上調整成本結構及出口報價，會打擊業者經營意願。