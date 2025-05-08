賴紀念歐戰勝利　黃奎博：脫中入北政治化

賴清德出席紀念歐戰勝利茶會。（中評社 黃筱筠攝） 政治大學教授黃奎博。(照:黃奎博臉書) 中評社台北5月8日電／台官方今日舉辦“歐戰勝利80周年紀念茶會”，賴清德出席致詞，對於活動的象徵意義，政大外交系教授黃奎博指出，賴清德在特朗普宣布對等關稅後，表示要“脫中入北”，但由刻意紀念二戰歐洲戰場勝利這件事看來，表示“脫中入北”已經由對外投資層面擴及到認同政治層面。



台“外交部”首次舉辦紀念歐洲二戰戰勝茶會，據瞭解，是“總統府”要求“歐洲司”舉辦，各界好奇此次活動背後代表意義，畢竟二戰歐洲戰場結束時，亞洲戰場未結束，80年前的今日，台灣也尚未擺脫日本殖民。



根據《TVBS新聞網》報導，政治大學教授黃奎博表示，賴清德在特朗普宣布“對等關稅”後，表示要“脫中入北”，亦即跟著美國、日本、歐洲等所謂“北方國家”走，但是由刻意紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利這件事看來，應不僅限於投資層面那麼簡單。



黃奎博續指，從這幾個月所見，民進黨政府一方面大張旗鼓地去紀念跟己無關的歐戰，試圖在政治外交上把自己當成跟部分歐美國家一起在歐洲對抗德、義並獲得勝利的一方，但另一方面卻對於在二戰中，“中華民國”政府所代表的中國與歐美盟國共同擊敗日本，收復台、澎等地，並獲得聯合國安理會常任理事國席位的這些事實輕輕帶過，或甚故意視而不見，這將表示“脫中入北”已經由對外投資層面擴及到認同政治層面。



值得注意的是，黃奎博提到，若1945年9月2日的日本政府《降伏文書》，或同年9月9日中國戰區統帥蔣介石代表、陸軍總司令何應欽接受日本降書，這些重要的歷史節點並未能在二戰勝利八十周年時，為目前傾向“台獨”的民進黨政府所彰顯，甚至以日本政府所謂的“終戰”（戰爭終結）取代過去“我方”所稱的“勝利”，將顯示“賴政府”在這方面跟美、英、俄等二戰勝利國政府的立場非常不同，反而偏向日本，很可能是為了“台獨”立場而失去了“我國”作為“戰勝國”的主體性。