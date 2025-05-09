李威穎：新台幣若升到25、26元就慘了

高雄市工業會總幹事李威穎。（中評社 資料照） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）新台幣強勢升值衝擊台灣出口產業。高雄市工業會總幹事李威穎接受中評社訪問指出，較擔憂的是不知道會升到多少，升到兌美元25、26、27元機率很高，若因台美談判而升到25、26元的時候就慘了，廠商短期3到6個月可靠避險方式處理，若升上去、下不來就很麻煩，會變成結構性一直在賠錢，傷害很深。



李威穎是現任高雄市工業會總幹事。高雄市工業會1975年成立，會員有中鋼、中油、中石化、台電、光陽、盛餘等大中小型工廠（公司）約500家，會員代表來自企業界負責人與高階主管共1200人。



新台幣近期急速升值被形容為“失速列車”，過去一個月累計升值超過10%，兌美元從33元快速升值到30元保衛戰。



由於台灣為出口導向，台幣升值會衝擊外銷出口產業，影響獲利，特別是對匯率避險機制不足的中小企業影響更為明顯。



對於這波新台幣升值，李威穎表示，較擔憂的是完全不知道會升到多少？有人講“13.3”，但可能性很低很低，但到25、26、27元，機率很高。原因是距離2021年曾升值到27.5元，已很多年，而前一陣子33元則應該有一點點超貶，貶值太多。



李威穎認為，一般來講，新台幣對美元的匯率會在27元到33元之間，目前剛好卡在中間的30元，所以繼續升值還是有機會。這樣一來，問題就在廠商若知道未來收到美金覺得有風險的話，就會去做避險，把美金賣掉來抵現，一般廠商都會這麼做。

