韓國瑜嗆柯建銘：生病不吃藥，叫別人吃藥

韓國瑜8日召集朝野協商。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北5月8日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日召集協商，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘強勢回歸，韓國瑜原笑說“柯總召發言，安全帶繫好”。沒想到柯開始責怪韓國瑜未排入民進黨團提案，違反議事中立。韓國瑜解釋柯建銘不埋單，最後痛批柯建銘對他的指教“不敢苟同，就像生病了不吃藥，叫別人去吃藥，然後責任歸到我身上來，這樣公平嗎？”最終協商暫時休息，仍無法進行實質協商討論。



媒體報導，“立法院”今朝野協商包括“司法院”人事同意權案相關審查時程、國民黨“反實質廢死”、“反戒嚴兩件公投案、前瞻建設第五期預算案、核子反應器設施管制法、紀念日及節日實施條例草案等項目。



會議開始時，韓國瑜請柯建銘發言，更開玩笑稱“大家安全帶繫好”。柯建銘也接話表示自己“強勢回歸”，沒想到接著就開始指責韓國瑜協商只排了藍白的提案，沒有排進民進黨的提案，痛批韓國瑜是議事不中立，大小眼。



韓國瑜解釋，他絕對沒有大小眼，大家都先接到了開會通知，之後民進黨才送來提案請求協商，這是有時間差。如果民進黨在前天、大前天送來，一定排進去。



但柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤不埋單，頻頻抨擊韓國瑜及祕書長周萬來。吳思瑤稱，希望不傷和氣，民進黨排的就放進來，為什麼民進黨排案要經過藍白同意才能放上議程，這就是不公平不中立。



柯建銘再補刀，韓國瑜從來不照議事規則來，只聽著周萬來跟議事處長高百祥的話，悶著頭猛幹，“立法院”可以廢掉了”。經過民進黨抗議30分鐘後，韓國瑜發現解釋無效，忍無可忍下對柯建銘表示，他做“立法院長”一年三個月，一定秉持客觀中立，也許不是盡善盡美，但他跟周秘書長都盡量做到公正中立。

