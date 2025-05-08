朱亞虎：沒想過捐政治獻金給民眾黨是行賄

關鍵證人、威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭。威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎上午坦承“行賄我做了，我認罪”。下午則改口說，他從沒想過捐政治獻金給民眾黨是行賄，當他一度被羈押時才知原來要認罪。



關鍵證人朱亞虎上午在北檢檢察官廖彥鈞的詰問下，證稱要認罪，傍晚輪到李文宗的委任辯護律師唐于智詰問時，朱亞虎則說，他從沒想過自己這行為是行賄，只是他有簽名讓7人共捐210萬元給民眾黨政治獻金帳戶，自己就承擔，且他是被羈押時，才知道、想到原來應該要認罪。



唐于智問，朱亞虎原本知道捐210萬元給民眾黨政治獻金帳戶是行賄嗎？朱亞虎答，他從來不知道這行為會有行賄問題，他不怪別人，他被羈押時才想到要認罪。唐于智再確認問，所以是被羈押時才以為這行為是行賄、要認罪才能交保？朱亞虎說，對，羈押時才突然想到要認行賄罪。



唐于智再問，朱亞虎認為沈慶京有與柯文哲談到協助京華城容積獎勵率案？朱亞虎答，他不知道沈慶京到底有沒有跟柯文哲講，但應該有吧，不曉得，因沈慶京寫給他的訊息討論京華城案，也是涓涓可愛的。



朱亞虎補充說，另外他2020年4月1日傳給李文宗簡訊指“小沈十分小氣的捐210萬，我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560（京華城容積率%）並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做。”是想確定柯的參謀李文宗可讓柯知道，這個容積率以被擋了10、11年，直到2018年柯文哲任內通過，這明明就是合情、合理、合法，那小沈真的很小氣，事實就是這樣！



朱亞虎此言一出，惹得沈慶京、柯文哲、柯委任辯護律師陸正義都頻頻笑出來。朱亞虎也強調他傳簡訊與7人捐獻名單檔案目的就是要給李文宗，也有傳給時任柯文哲市長室主任蔡壁如、民眾黨秘書長張哲揚訊息，至於卷證上說檔案也有傳給蔡、張，他忘了，因李是財務長、柯的多年老同學、較重要，要讓柯知道這善意，他不曉得李文宗有沒有跟柯轉達，但他認為應該要有才對，而傳給3人就是想總有1人會成功轉達給柯。

