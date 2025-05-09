罷綠升級！國民黨中央改裝成全台連署站

國黨黨中央黨部改裝成罷免綠委全台連署站。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月9日電（記者 張嘉文）全台大罷免持續延燒，中國國民黨面臨司法調查和罷藍委風暴，黨主席朱立倫發起罷賴行動，第一步是要先罷免民進黨“立委”至少14席，達到在“立法院”提案罷免賴清德成立的可能性。國民黨中央黨部近日也升級，改裝成全台罷綠委連署站，在黨部外掛上“罷免賴清德先罷綠衛兵”、“戰獨裁 罷免綠委全台罷免站”等看板，加上在門口擺放了各罷綠團體旗幟和桌椅，希望藉此衝高各罷免綠委的二階段連署數目。



根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨籍“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨籍“立委”。其中，罷綠團體遭檢方偵辦涉及不實連署等狀況，已陸續搜索國民黨全台8縣市地方黨部，包括新北、台北、台中、基隆、宜蘭、高雄、台南、花蓮，除花蓮外，其餘地方黨部均有人遭羈押。



外界更一直傳出風聲表示，檢調的司法動作正醞釀升級，下一步可能會搜索中央黨部，劍指主席朱立倫。



國民黨中央黨部這幾天已陸續做好高度因應措施，譬如被認為是可能搜索目標之一的組發會，本周也特別開設新的直播節目，從早上8點就開播，意在準備檢調上門時能第一時間直播將搜索畫面放送出去訴諸輿論。



另外，國民黨中央在針對罷免綠委的協助上也沒有停下腳步，這次將中央黨部改裝成罷免綠委全台連署站，就是希望讓在台北市上班的中南部居民可就近填寫二階連署書，繼朱立倫日前宣布全台啟動罷免賴清德與“綠衛兵“立委”行動，發出全黨總動員令，支援第二階段罷綠委連署，將成果納入考核與公告後，也宣示國民黨在罷綠行動上的主導角色。



由於罷免藍委的連署截止日期多落在5月初至5月中旬，罷團近日陸續送交連署書，目前已有24件罷藍案二階連署已送件至“中選會”審查；而罷免綠委的連署截止日期多數落在6月，目前尚未有罷綠團體送件。