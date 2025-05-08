柯文哲上銬還押看守所　陳佩琪嚎啕大哭

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）邊哭邊受訪回應，淚流不止。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭。退庭時，柯文哲妻子陳佩琪一直向柯文哲微笑揮手，柯也看向妻子數眼，離情依依，在柯被送到犯人道後，陳佩琪更直奔貼在犯人門上，朝柯發出哭啼哀鳴、淚流不止。



柯文哲上午9點從台北土城看守所提訊至台北地院庭訊，從9點半經長達8小時開庭、直到傍晚5點半，不過今日主要是與關鍵證人、威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎的交互詰問，被告柯文哲等人均無發言，都是由委任辯護律師與檢察官詰問朱。



北院法官審判長江俊彥諭知退庭時，也請法警維護秩序、別讓被告與他人交談，不過陳佩琪仍離情依依地持續靠近、望著柯文哲微笑揮手、眼眶泛淚。柯文哲有抬頭看了幾下陳佩琪，隨後被法警帶往犯人通道，要往候審室準備搭囚車還押北所，陳佩琪則在犯人門被關時，直奔貼著犯人道，看著柯文哲雙手上銬、下樓離開，陳佩琪發出哭啼的哀鳴，場面悲淒。



陳佩琪在民眾黨“立委”張啓楷等民眾黨公職的安慰下，撫平情緒，並討論接下來密集出庭的旁聽。陳佩琪下到1樓，中評社記者詢問剛剛陳佩琪貼著犯人門的心情，陳佩琪受訪，又再度邊落淚邊回應。



陳佩琪哭著表示，感謝媒體朋友們也在這守候那麼久，她來這邊想看她先生，很久沒看到柯，她來旁聽只是想看看他，看到柯後，她內心也是很激動，當然希望柯能夠身體健康，這是她最大的心願。



陳佩琪說，至於那些案情部分，民眾黨也有很多法律“立委”會關心，對於此案本身她沒特別研究，但她相信按照台北市政府、柯市長只做該做的事情，她只是不捨柯這麼一個為台北市民著想的市長，今天會落到這種程度，她來跟柯打打氣、希望柯能夠加油，謝謝！



陳佩琪則邊落淚邊在攝影媒體的包圍下，離開法院，上車離開。