柯文哲8小時庭訊傍晚還押　下周密集開庭

民眾黨前主席柯文哲還押。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭。柯文哲經過長達8小時的庭訊後，傍晚5點45分還押台北土城看守所，柯支持者柯粉小草依舊吶喊“阿伯加油！”由於庭期進入到與證人的密集交互詰問，柯文哲下周起、每周二、四都將密集出庭。



台北地院8日京華城案開庭，提訊被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗4人、傳喚被告應曉薇前助理吳順民、威京集團財務經理張志澄、前台北市都發局長黃景茂3人，以及證人、鼎越開發公司前董事長兼沈慶京辦公室前主任朱亞虎。一共7名被告皆聲請朱亞虎作證，朱亞虎接受6名被告的辯護律師、台北地檢署檢察官輪流詰問。



柯文哲等7名被告今日全程無發言，都由辯護律師向朱亞虎詰問。從早上9點半庭訊8小時到傍晚5點半，柯文哲隨後在妻子陳佩琪等人目送下還押。



柯文哲約傍晚5點45分從候審室走到囚車上，以及同案在押被告沈慶京、李文宗也上同一台車，應曉薇則上另一台小型囚車還押台北女子看守所。柯文哲上囚車後，到離開北院的沿路上，柯粉小草仍不停沿路喊“阿伯加油！”



北院法官審判長江俊彥在今日庭內最後的諭知，今日完成北檢檢察官、沈慶京辯護人、柯文哲辯護人、張志澄辯護人的詰問，而黃景茂則較無關，下次不用再來了，因此諭知13日上午9點半繼續李文宗辯護人、應曉薇辯護人、吳順民辯護人與朱亞虎的詰問，但在場的同案被告柯文哲等人也都要再出庭。



此外，15日上午9點半，被告沈慶京、柯文哲、應曉薇、黃景茂、前台北市副市長彭振聲也要再出庭。這段期間每周二、四，柯文哲等人都有庭期，密集出庭。

