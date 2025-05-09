邱達生：美國已明示暗示告知匯率是問題

邱達生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）亞洲貨幣不斷上漲是否美國施壓？台“央行”總裁楊金龍8日被堵訪時強調，“絕對沒有”。亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問指出，從美國2月13日以及4月2日公布關稅文件內容去研究，就可以得知美國非常在意匯率問題，美方已經暗示明示匯率是關稅談判重要因素。這麼明白的事情，不用再說美方有沒有施壓。



新台幣匯率近日連續2天猛升3.07%，一度升至29.62元，目前在30元保衛戰。《韓聯社》報導，韓國央行行長李昌鏞指出，亞洲貨幣不斷上漲是美國施壓，再度引起社會關注。對此，楊金龍8日被媒體堵訪時兩度強調，絕對沒有。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



邱達生說，這件事情從2月13日就應該知道，當時白宮發布對等關稅備忘錄，裡面就提到美方認為不公平貿易，就已經提到匯率操縱議題，這份文件當時就要好好研究。“匯率操縱也是特朗普關心的議題”，但是當時大家著重在對等關稅議題上。後來4月2日美國公布對台關稅32%後，大家嚇一跳，但同時白宮也有公佈文件，美國認為的不公平貿易包括關稅與非關稅貿易障礙，裏面就包括操弄匯率。



邱達生表示，美國財政部每年第二季與第四季都會發布報告，公布兩次匯率監察報告書。被判定為深入分析對象的標準有三，“該國”對美國的貿易順差高於150億美元；“該國”的經常帳順差高於GDP的3%；觀察期間“央行”買匯阻升，連續8個月美元的淨買匯金額高於“該國”GDP的2%。而美國在關稅公布後，就在相關文件裡面提到匯率，表示美國真的很在乎這件事。

