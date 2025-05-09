邱達生：高關稅最壞狀況　戰爭結束大蕭條

邱達生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）對於美國“殺無赦”的高關稅政策，亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問指出，有很多人認為這與1930年《斯穆特－霍利關稅法》類似，當時希望提出對進口產品課徵高關稅保護美國製造業，總統胡佛簽署這項法案，造成經濟大蕭條。這次大家仍在觀望，歐盟一方面要提出反制，一方面也在觀望英國與美國談判結果。如果真的最後大家群起對抗美國，那就是經濟大蕭條，當時緊接著是二戰發生，以戰爭狀況來結束大蕭條，那是最壞的情況。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



台美關稅談判，可以談到多少？邱達生表示，美國第一個談判對象英國都還沒有公佈結果，還傳出美國對印度進口品要降到零關稅。現在統計值觀察有限，台灣能維持10％是最好情況。但現在真的不知道能談到多少，因美國對每個國家要求不一樣。



有外媒引述知情人士報導，特朗普最快可能在本週內宣布針對進口晶片加徵25％至100％不等的高額關稅。



他指出，美國拉高對等關稅用的是《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），賦予總統緊急權力，但是晶片關稅是1962年的《貿易擴張法》，也就是232條款，屆時美國真的要提高晶片關稅，要怎麼課徵會有點麻煩。



邱達生表示，高科技關稅可能公布，如果真的公布提高半導體關稅是對台灣、美國都不好。台積電出口到美國，因為關稅價格拉高，對美國再工業化不利。美國希望本土晶片更獨立自主，但這不是短時間可以完成，美國短期內是需要依靠台灣半導體產業。

