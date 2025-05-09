交棒前夕　藍基隆主委吳國勝遭收押禁見

國民黨基隆市黨部主委吳國勝。（中評社 資料照） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）檢調偵辦罷綠委“幽靈連署”偽造文書案，基隆地方法院8日深夜裁定國民黨基隆市黨部主委吳國勝羈押禁見，送基隆看守所。陸軍少將退役的吳國勝原訂9日將黨部主委棒子交給藍委林沛祥，國民黨主席朱立倫 將前來監交，卻在交棒前夕被收押。



針對該案，國民黨籍前基隆市政府民政處長張淵翔已被羈押禁見。



基隆地檢署偵辦罷免民進黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪案，提議書涉偽造文書，日前搜索國民黨基隆市黨部，並以證人身分約談吳國勝，經複訊後，將吳國勝改列被告，諭令30萬元新台幣交保。7日又2度搜索國民黨基隆市黨部，並再度約談吳國勝、前黨部副書記長韓吉元，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見吳國勝，韓吉元諭令10萬元交保。



吳國勝8日傍晚5點半出庭羈押庭（強制處分庭），經4小時半庭訊後，基隆地院發布裁定：有關檢察官於偵查中聲請羈押被告吳國勝一案，本院案列2025年度聲羈字第66號，法院經訊問被告後，認被告吳國勝涉有檢察官聲請羈押意旨之共同涉犯非法利用個資、行使偽造私文書等罪嫌，訊據被告坦承其為國民黨基隆市黨部主委，且有參與聯署罷免基隆市仁愛區、安樂區民進黨籍議員鄭文婷、張之豪之活動。



基隆地院指出，吳國勝雖就檢察官所指犯嫌予以否認，然被告自身之說詞反覆，就名冊所呈現之異常情形亦無合理說明，佐以涉案其他犯罪嫌疑人之供述及文書等證據內容（因偵查不公開，不予詳述），足認其犯罪嫌疑重大。又被告經共犯指證歷歷為本案之主導者，共犯間更刻意使用未能配合台灣司法單位取證之通訊軟體聯繫，本案詳細共犯角色、分工均有待檢警釐清，有事實足認被告有勾串共犯及湮滅證據之虞，且無其他侵害更小之手段得確保偵查之順利進行，為保全追訴，並衡量被告犯罪所侵害之法益與被告個人人身自由法益之輕重，認應依刑事訴訟法第117條之1第1項、第2項、第117條第1項第3款、第2項、第101條第1項第2款、第105條第3項之規定，裁定被告予以羈押並禁止接見、通信及受授物件。



基隆地院日前偵辦張淵翔涉嫌透過戶政系統協助議員罷免連署，6日遭基隆地院裁定收押禁見。檢方懷疑張淵翔利用微信“勝之群組”與其他被告聯繫。檢方7日再度搜索國民黨基隆市黨部等處所，黨部主委兼任黨中央組發會義務副主委的吳國勝於8日深夜10點遭裁定收押禁見、送基隆看守所。



國民黨9日下午3點將於基隆市黨部舉行主委交接典禮，黨主席朱立倫將親到場監交，原本要安排吳國勝將主委一職交給新任主委、藍委林沛祥，如今吳國勝已遭收押。