世壯運將登場逾半陸選手卡關　蔣萬安喊話

左起台北市長蔣萬安、世壯運執委會執行長林哲宏。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月9日電（記者 張穎齊）2025雙北世界壯年運動會將於17日登場，有551名大陸選手申請來台參賽，其中358名選手迄今尚未通過核准。中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日表示，希望“內政部移民署”加速審查，台北市府也會立專案持續與“移民署”溝通。



2025雙北世壯運將在17至30日舉行為期14天的比賽，開幕典禮在台北大巨蛋正式揭開比賽序幕，約2萬5千人參賽，大陸選手約551人，佔約2%。



國民黨籍台北市議員秦慧珠質詢，世壯運只剩倒數8天，就對岸選手要入境的手續比其他國家繁復，她收到大陸選手陳情，希望來台參加世壯運，但迄今仍無法拿到入境許可，共有358人、佔53%，他們的機票、飯店都訂了，要如何賠償？請專案處理。



蔣萬安答詢，總共551名大陸選手申請來台參賽，目前193人確定核准，358人正在審查中，資料齊全者都有上傳，台北市府有向“移民署”表達希望加速審查，也會專案針對對岸選手，每天有審查機制，並與中央瞭解、商議，盼程序可加快審核。



國民黨籍台北市議員曾獻瑩質詢，此次世壯運，參賽選手是否可帶自己國家的國旗、穿國家國旗衣服、唱國歌？拿五星旗可以嗎？俄羅斯穿戴軍事符號“Z”衣物可嗎？

