挺韓國瑜批老柯　黃國昌：縱容讓耍流氓得逞

民眾黨團總召黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨天在朝野協商時，嗆民進黨“立法院”黨團總召柯建銘“自己不吃藥叫別人吃藥”。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌9日表示，韓其實並未指名道姓，也盡量忍讓，但是不是因此被人“軟土深掘”，繼續縱容只會讓在“立法院”耍流氓的人得逞。



“立法院”昨天針對“司法院”人事同意權”等10案進行朝野協商，許久未現身的柯建銘也回歸，但立刻與韓國瑜對槓，指控韓未將民進黨團的提案列入協商，議事不中立，韓則說，柯對他的指教，有些地方不敢苟同，就好像一個人生病了自己不吃藥，叫別人去吃藥。此話引起柯建銘不滿拍桌，韓則致歉，若有讓柯不舒服的感覺，他很抱歉，他只是比喻一個人文不對題、沒找到主軸，並不是攻擊柯。



台灣民眾黨“立法院”黨團9日召開“賴清德霸凌在野、犧牲人民 無感執政PART2”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、“立委”劉書彬出席。



黃國昌表示，昨天的協商基本上民進黨完全沒有協商的誠意，柯建銘就是來鬧場的，不僅不遵守議事規則，連韓國瑜主持議事也遭民進黨團幹部干擾，甚至對韓有非常不理性的人身謾罵與攻擊，他感到非常遺憾，因為要協商的這10個案子，很多都是民進黨團拜託韓召集協商的，包括大法官人事同意權等，但明顯民進黨連排具體審查的時間都完全不想處理。

