大陸23機艦繞台　2架次主戰機跨“中線”

中評社台北5月9日電／台軍方9日上午表示，從8日6時至9日6時，偵獲大陸軍機14架次，其中有12架次逾越“台海中線”並進入台灣西南空域，另有大陸軍艦8艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。



根據台軍方公布示意圖，解放軍機型涵蓋主戰鬥機、轟炸機與無人機，2架次主戰機跨越“中線”，其餘12架次則在進入台灣西南方防空識別區。



台軍方表示，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。