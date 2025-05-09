綠議員圍攻納粹說　蔣萬安戰神上身狂轟雙標

台北市長蔣萬安戰神上身，火力全開指著民進黨籍台北市議員簡舒培痛罵。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月9日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫批賴清德像希特勒獨裁，卻遭6個外國駐台單位點名譴責。多名民進黨籍台北市議員9日藉此議題不斷追問國民黨籍台北市長蔣萬安要不要譴責朱？蔣再度戰神上身、火力全開，痛批綠議員永遠雙重標準、胡說八道，不敢責備也曾提過希特勒的民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委王義川。現場十分火爆。



民進黨發動大罷免，檢調大偵辦在野黨，朱立倫痛批賴清德像納粹希特勒一樣獨裁，卻遭德國在台協會、歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、比利時台北辦事處、以色列駐台辦事處等6外國駐台單位聯手點名譴責朱立倫。



蔣萬安9日赴台北市議會以“台北市高齡校舍改建推動情形；世壯運籌辦與行銷成果；大巨蛋軟硬體改善及營運績效評估辦理進度；台北市治安與詐欺防制對策；0417法院禁制區集會事件；雙城論壇籌辦狀況”為題進行專案報告與詢答。民進黨猛攻朱立倫。



民進黨籍台北市議員簡舒培、林亮君、洪健益、趙怡翔猛攻朱立倫丟臉丟到國外，招致外國駐台單位痛批，踐踏國際道德底線，消費德國歷史傷痛，蔣萬安應譴責、要求朱立倫道歉。其中以簡舒培最嗆辣，高分貝猛轟蔣萬安。



蔣萬安火力全開大反擊，他已表達立場、態度堅定，不分藍綠黨派都一樣，一視同仁，他認為這是不恰當的言論，但民進黨籍高雄市長陳其邁也曾批國民黨籍前“行政院長”江宜樺是希特勒、綠委王義川也講過（王義川曾說馬英九對對岸態度像猶太人向希特勒道歉），但簡舒培態度是什麼？敢譴責陳其邁、王義川嗎？不敢嘛，他願意講朱立倫言論不恰當，簡舒培敢嗎？永遠雙重標準、只敢檢視國民黨。

