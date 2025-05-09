新竹市端午龍舟賽起跑　台積電等93隊競技

新竹市代理市長邱臣遠為端午龍舟點睛祈福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月9日電（記者 盧誠輝）端午節逼近，新竹市年度盛事“2025端午龍舟競賽”將於5月30日至31日在南寮舊漁港熱血開賽。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，今年參賽隊伍包括台積電等高達93隊，創下新高，競爭相當激烈，非常值得期待。



邱臣遠今日出席新竹市端午節點睛淨港記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐、無黨籍新竹市議員陳啟源、林慈愛、孫錫洲等人都到場出席。



邱臣遠指出，龍舟競賽不僅是端午節最具代表性的傳統習俗，更是凝聚城市情感、展現團隊默契的年度盛會。今年參賽隊伍高達93隊，競爭激烈、陣容龐大，每一場賽事的激戰相信都值得市民朋友期待。市府希望藉由這項富有歷史與動感的節慶活動，讓更多民眾走入南寮、認識新竹，親身體驗水上運動的速度與激情，感受傳統與現代交融的獨特魅力。



新竹市政府城市行銷處表示，今年參賽隊伍陣容多元，除了傳統勁旅新竹市消防局與警察局持續參戰，包括台積電、美商科磊公司等竹科企業也整裝待發。特別的是，來自清華大學推廣教育中心的“樂齡研究苑千歲隊”與“虎林里千歲團”也蓄勢待發，平均年齡突破65歲，展現活力與默契並存的樂齡風采。



行銷處指出，新竹清華大學與陽明交通大學也組成“國際友誼隊”參與“地球村”組別的競賽，包含來自美國、日本、印尼等國的在台國際學生與友人共襄盛舉，讓外籍朋友在劃槳競速中親身體驗台灣傳統節慶的魅力，同時搭起文化交流的橋樑，為本屆比賽注入國際色彩與溫暖人情。