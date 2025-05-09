韓國瑜推廣鮮美鬼頭刀　喊話力挺台農漁產品

韓國瑜。（照:“立法院”提供） 中評社台北5月9日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天上午出席享鱻海味鬼頭刀推廣活動時表示，現在台灣面對美國貿易關稅挑戰，農漁產品的外銷面臨非常沉重的壓力，因此他今天和現場許多“立法委員”，要一同大力推廣台灣鬼頭刀，更要請“農業部”一起來為農、漁民發聲，呼籲大家多多消費，激勵“我國”農、漁產業的發展，並大力提升農、漁民朋友的收入及生活水準。



台“農業部”、漁業署與新港區漁會、蘇澳區漁會及東港區漁會攜手，今日首度於“立法院”“國會康園廣場”舉辦“享鱻海味 鬼頭刀 在地挺”行銷記者會，“立法院長”韓國瑜、“立委”陳瑩、莊瑞雄等20位“立法委員”出席立挺。



台“農業部”表示，每年4月至6月為台產鬼頭刀洄游台灣東岸高峰期，鬼頭刀肉質鮮甜、細刺極少，向來為外銷熱門漁獲。



韓國瑜致詞時首先表示，非常高興莊瑞雄委員及陳瑩委員的邀請，一同響應台灣鬼頭刀漁產品的推廣。他幽默地表示，大家可能都有聽過江湖三把刀:“檳榔刀、醃豬刀及剃頭刀”，但很多人也許對“鬼頭刀”魚種有些陌生。全世界鬼頭刀一整年漁獲產量約3萬噸，台灣就占了10%，約3千噸。夏威夷的原住民稱鬼頭刀為“Mahi Mahi”，而蘭嶼原住民同胞則稱牠為“神明之魚”，營養豐富簡單料理就相當美味，他並藉此機會呼籲全台民眾多多食用鬼頭刀，支持推廣台灣魚業產品。



韓國瑜接著表示，大家都知道台灣半導體龍頭台積電的重要性，但全台約1100萬以上的勞動力，高科技產業其實只約只佔90萬。其他另外1000萬以上基層勞工包含農、漁民的生活與收入也須受到關注。他舉台灣之光吳寶春師傅為例，一位屏東鄉下小孩，到歐洲參賽，拿到全世界麵包冠軍。吳師傅成功後，其母親帶他到家鄉屏東鳳梨田，指著農地說道，她是靠著在這片田辛苦地打零工，才養大他。可見農、漁民的孩子一樣可以成龍成鳳，他期望“農業部”能盡力照顧每一位基層農、漁民。



韓國瑜補充說明，農、漁民收入不光用來養家餬口，還要辛勤地教育下一代。就像現任台北市政府李四川副市長，出身屏東小琉球的漁民家庭，從小家境清寒，平常衹有靠父親撈捕的魚貨當零食，高中就學時期，連續3年在中午用餐時刻，便獨自一人走到鐵路邊看火車，原來是因家貧沒有錢吃午餐。而今靠著自己努力打拼，當上台北市的首席副市長，為社會、“國家”做出貢獻，令人感佩。



韓國瑜最後表示，現在台灣面對美國貿易關稅挑戰，農漁產品的外銷面臨非常沉重的壓力，因此他今天和現場許多“立法委員”，一同大力推廣台灣鬼頭刀，更要請“農業部”一起來為農、漁民發聲，呼籲大家多多消費，激勵台灣農、漁產業的發展，並大力提升農、漁民朋友的收入及生活水準。