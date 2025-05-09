呂謦煒出任基隆市政府民政處長

基隆市新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任。（中評社 資料照） 中評社基隆5月9日電／基隆市政府前民政處長張淵翔涉入利用戶政系統協助民進黨議員罷免連署案，遭羈押禁見，5月2日已請辭獲准。中國國民黨籍基隆市長謝國樑9日上午宣布，民政處長一職由原基隆市政府發言人呂謦煒轉任，希望藉由他的年輕專業，為基隆里鄰注入更多新活力。



基隆市長謝國樑今日出席母親節活動，也向在場媒體與出席貴賓、市民宣布，新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任。



呂謦煒今年31歲，台灣大學“國家發展研究所”碩士及政治學系學士，曾任國民黨青年團第11屆總團長暨指定中央常務委員，並曾任高雄市議員競選發言人。謝國樑勉勵呂謦煒，能以過去青年團及“直轄市”經驗，為基隆里鄰注入更多新活力，為目前各方面在蛻變中的基隆，帶來更新的氣象。



謝國樑表示，新任民政處長呂謦煒進入基隆市政體系，即無時無刻隨同他參與各類型活動，並處理回應上百項的重大議題，處理大型公共事務的學養經驗俱佳，在各種經驗累積後，是目前市府非常適合接任民政處長的管理與應對人選。



最後，謝國樑也期許目前民政體系團隊，能儘快和新任處長呂謦煒，進行業務上的互動，以利其用更高的視野，掌握基隆地方生態。