楊文科提十大交通建設　讓新竹縣脫胎換骨

新竹縣長楊文科今日到新竹縣議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月9日電（記者 盧誠輝）新竹縣議會今日開議，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日率領縣府團隊進行施政報告，楊提出五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計劃等縣政藍圖，希望透過有系統、有節奏的推動，力拚地方經濟，讓新竹縣一步步脫胎換骨。



新竹縣議會今日舉辦第20屆第5次定期會，楊文科率領縣府一級局處首長進行施政報告。楊以“拚經濟、重文教、享福利、樂安居”為四大施政主軸進行說明。他表示從上任以來始終懷抱著一個信念，要為新竹縣的未來30年打下穩固根基，感謝議會監督縣政與支持，讓縣政藍圖得以逐步實現，也懇請議會繼續與縣府並肩同行，讓新竹縣的未來更加耀眼。



楊文科指出，從他上任的6年4個多月以來，始終秉持“民之所欲，常在我心”、“以民之利而利之”的施政初衷，事事從民眾角度出發。回首這些年，從第一哩路到現在的每一步，縣府團隊都走得踏實且堅定，就像熬一鍋好湯，時間越久越入味，不畏辛勞，只為成就更美好的新竹縣。



楊文科提到，在重大建設方面，包括新竹縣AI智慧園區、台知園區、科學園區三期擴建、焚化爐興建、台一線替代道路等，皆已進入實質進展，從藍圖轉為現實。其中，AI智慧園區已吸引智邦科技、義隆電子、普生及緯創資通等大廠進駐，創造上千個就業機會，園區內的AI願景館也即將動工，未來將設置國際會議廳、創新育成與研發中心，打造新竹縣成為智慧產業的示範基地。



十大交通建設方面，楊文科說，總動支經費逾百億元，涵蓋台一線替代道路、台68線延伸、湖口第二交流道、內灣連外道路拓寬與新闢、竹北經國大橋等各項重大工程，全力打通區域交通瓶頸，改善通勤品質、帶動觀光產業。



楊文科強調，新竹縣是一座靠科技立足世界舞台的城市，是無數工程師、技術人員與勞工共同築起的家，面對國際政經變局，以及美國課徵32%高額關稅的挑戰，縣府絕不讓努力白費。