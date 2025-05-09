台南罷綠委案起訴11人　王家貞嗆不會退縮

國民黨台南市議員王家貞表示，面對來自執政黨的壓力與挑釁，她不會退縮。（照片：王家貞） 中評社台南5月9日電／台南地檢署偵辦民進黨籍台南市“立委”林俊憲、王定宇罷免案第一階段連署提議人名冊涉偽造文書等案，8日起訴中國國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，還聲稱另案調查市黨部其他成員或相關人士。被民進黨籍台南市議員蔡筱薇公開點名的國民黨台南市議員王家貞9日發表聲明，除批評檢方辦案強勢，導致部分被訊問者情緒崩潰，讓親友深感不安，更強調面對來自執政黨的壓力與挑釁，她將堅守崗位，不會退縮。



南檢8日偵結起訴莊占魁及罷免綠委案領銜人胡永融等11人後，蔡筱薇認為，“偽造連署的真正幕後操盤者仍待釐清”，目前的情況就如同詐騙案中只逮到車手卻未追到機房；還公開點名說，胡永融為王家貞的祕書及國民黨東區黨部副主任委員，他的2位老闆王家貞及謝龍介應該出來說明清楚，而非完全撇清責任。



王家貞表示，在綠營“立委”指控連署抄襲事件中，台南地檢署成為全台首個搜索並起訴國民黨市黨部的單位，僅僅2個月內即偵查終結，起訴包括1名無職銜的大學生在內共11人；蔡筱薇還公開點名謝龍介及她“應該出來說明清楚，而非完全撇清責任”，言下之意是對司法單位沒有辦到謝龍介、王家貞感到不滿嗎？



王家貞說，她沒有資格替謝龍介做任何回應，但是她老早就發過聲明正告民進黨，“不要妄用司法來恫嚇她”，還痛批民進黨執政多年未能解決年輕人關切的物價、房價、電價上漲與就業困難等問題，反而將資源用於政治追殺，並質疑是否衹有起訴更多國民黨人士，才能讓民進黨感到滿意？



王家貞強調，民進黨過去屢次試圖透過司法手段打擊她，卻未能如願，她一向堅持反貪腐、反獨裁的立場，面對來自執政黨的壓力與挑釁，更將堅守崗位，不會退縮，呼籲民眾擦亮眼睛認清民進黨執政後的施政問題與政治操作，不要被司法打壓手段蒙蔽。