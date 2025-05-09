高雄旅展開幕　海旅會設絲路長歌主題展

高雄國際旅展開幕，海旅會“絲路長歌 密語千年”主題展進行首場舞台活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）由高雄市旅行公會舉辦的高雄國際旅展9日起連續4天在高雄展覽館登場，因赴陸禁團令尚未解除，業者無法上架大陸行程，現場僅有一攤海峽兩岸旅遊交流協會設的“絲路長歌 密語千年”主題展，並在主舞台安排40場次活動，開幕首場有獎徵答吸引人潮聚集，互動熱絡。



高雄國際旅展9日到12日在高雄展覽館登場，攤位涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府“觀光局”、旅行社、旅館業、度假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，預計吸引30萬參觀人潮。



因目前兩岸觀光旅遊，赴陸的禁團令、橙色警示尚未解除，旅行社無法販售大陸旅遊行程，現場攤位主打台灣各縣市及離島金門、馬祖、澎湖的觀光，還有日、韓、東南亞、歐洲等旅遊行程為主。大陸攤僅有海峽兩岸旅遊交流協會的形象展。



海峽兩岸旅遊交流協會本次以“絲路長歌 密語千年”主題參展，屬於形象展，攤位有大陸各省分的觀光介紹手冊可供索取，並展出“絲路景點路線”主題海報，一面“絲路文物”的主題牆並擺上文創品，吸引民眾目光。



另外，海峽兩岸旅遊交流協會也安排豐富舞台活動，4天共有40場次，輪流進行“絲路長歌 密語千年”、“海南、南方、吉祥、東方、四川等5家航空公司介紹”、“跟著旅讀出去玩”、“玩轉上海迪士尼”、“海峽友誼推薦清新福建”。



攤位上的“絲綢之路”專冊分為河南、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆等6個地理位置來介紹景點，譬如洛陽的漢魏洛陽城遺址、白馬寺、龍門石窟、天子駕六博物館等。主舞台首場主題展活動，介紹景點也大玩有獎徵答，台上台下互動熱絡。



出席開幕記者會的喜鴻旅行社業務部副總經理藍一晴表示，2024年台灣出境1684萬人次，赴日本600萬人次最多，赴大陸277萬人次第二，代表去大陸玩的人還是很多。