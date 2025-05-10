台青薛丞翔：不少年輕人開始對綠感到不滿

薛丞翔。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月10日電（記者 方敬為）根據《美麗島電子報》最新公布的“國政”民調顯示，賴清德執政滿意度大幅下滑，尤其20至29歲族群對執政黨的好感度最低。今年25歲的補教老師、嗶哩嗶哩UP主薛丞翔接受中評社訪問表示，他身邊不少同儕對民進黨近年執政感到失望，因為民生經濟與就業環境不佳，剛畢業的社會新鮮人連想好好過日子都難，然而卻只看到執政黨傾資源投入政治活動，甚至不惜撕裂社會族群，讓許多青年不滿甚至憤慨。



薛丞翔提到，對於台灣的發展，不少年輕人是感到悲觀的，因為執政黨的心思不在治理，而是放在政治鬥爭，掌握權力，他身為教育工作者，從近期大學校園乃至於國中小學都有政治介入教育的影跡，並且對在野黨進行強力打壓，當台灣的執政黨為了鞏固政權無所不用其極，逐漸走向法西斯主義之途，年輕人實在很難對未來感到樂觀。



薛丞翔，南投暨南國際大學歷史系學士，今年25歲，在補教業擔任教師，同時以“飄飄微風”為名，經營大陸視頻網站嗶哩嗶哩，是粉絲數逾萬人的UP主。



針對美麗島電子報今年4月份民調顯示，20至29歲年輕人對綠營好感度最低，薛丞翔說，年輕人其實沒有太大要求，就是希望能夠好好過日子，可以在出社會後，找到理想的工作，但這點簡單需求，在當前的台灣社會卻很難達成，甚至他身邊許多朋友沒辦法找到理想工作，只能隨便就業，甚至對於經營感情也不太敢追求，“連自己都養不好了，要怎麼花時間去顧另外一半？”



薛丞翔表示，他也是在畢業後，才逐漸能理解單純想“過好生活”的實感，無數人為自己和所愛之人打拼，只想默默地在社會的染缸中，找到屬於自己的位置，可是民進黨近年來長期執政，年輕族群從期望轉為失望，因為執政黨寧可傾資源投入政治活動，而罔顧民生經濟，甚至是刻意製造社會與族群間的對立，當社會失和，又怎麼能夠有穩定就業乃至於經濟發展。



薛丞翔說，民進黨挾“民主”之名，行“獨裁”之實。不久前來自大陸湖南的亞亞，作為嫁入台灣的陸籍配偶，被強制驅逐，孩子就這樣沒了媽，丈夫失去了妻子，這是醜陋操弄所導致的結果。民進黨一方面對在野黨進行強力打壓，表面營業著民主店，背地卻將法西斯的毒藥裝進民主的玻璃瓶中，並大張旗鼓分送給老百姓。加上政治的手不斷伸進校園，綠營的這些操作，讓不少年輕人感到反感，我們看不到執政黨用心內政的心思，當然會感到越來越失望，甚至是憤慨！