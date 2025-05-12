五一陸客潮金門觀光補血　翁炳信：期待暑假

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月12日電（記者 方敬為）大陸五一連假期間，金門縣湧入許多陸客觀光旅遊，金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信接受中評社訪問表示，五一假期赴金旅遊的人數約1.2萬，陸客占比逾五成，帶動金門觀光商機，包括旅宿、租賃車、餐飲等業者受惠，對於接下來暑假檔期感到樂觀，也正在向“交通部”航港局積極爭取增開小三通航班，以因應陸客潮。



不過，翁炳信提到，陸客目前到金門旅遊人次，平、假日相差甚遠，導致小三通船班只能滾動是調整因應，這是比較麻煩的地方，還是希望兩岸關係能夠改善，大陸方面若能開放更多省分民眾到金門旅遊，對金門的觀光發展會更有幫助。



大陸五一假期連休5天，金門湧入大量陸客，觀光人潮洶湧，讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，旅宿、特產、租車、商場、飲食等產業全面受惠，當中旅宿平均入住率近五成。



根據縣府統計，五一連假期間旅宿平均入住率近五成，大型旅館表現更佳；“台灣好行”載客率達74.75%，較2024年同期的30%大幅成長，其中陸港澳旅客占超過五成，達386人次。5月1日至5日，共有7650名持旅遊簽旅客入境金門，自由行比例高達95.9%，反映旅客偏好自主規劃行程。此外，據統計，5月1日起計至5月5日止，搭乘小三通前來金門的旅客，總數達1萬2380人。



翁炳信向中評社表示，五一假期陸客遊金踴躍，讓金門觀光旅遊業大補血，餐飲業大排長龍，名產店買氣也旺，陸客租賃電動車滿街跑，租賃車業者訂單滿滿，旅宿業及船公司也因為陸客量體規模受惠，有這樣的表現，也讓金門在地業者摩拳擦掌，準備迎接暑假旅遊檔期。

