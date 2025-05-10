賴清德紀念歐戰　邱世卿：消除法西斯化形象

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月10日電（記者 方敬為）針對賴清德紀念歐戰勝利80周年，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，從台灣在二戰中的角色來說，賴清德毫無立場紀念歐戰勝利，相關舉措，顯然是為了消除外界近1年來對其法西斯主義傾向的質疑，拉著這些歐洲“使節”背書，同時也可能是為了其520就職周年談話的內容鋪墊。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



邱世卿認為，賴清德紀念歐戰勝利，本身就是錯亂之舉，首先，台灣在歐戰，或是整個第二次世界大戰的期間都是日本帝國的一部分，台籍日本兵的人數大約在20萬7千人左右。根據戰後日本厚生省的統計，這些參戰的台籍日本兵的陣亡人數達到3萬304名，換言之，80年前納粹與日本的失敗，其實也是台灣的失敗，試問主張台獨的賴清德是以何立場紀念歐戰勝利？



邱世卿說，第二次世界大戰的戰場雖然散步在世界各個不同區域，但是其本質就是人類的“反法西斯”的戰爭，是所有被侵略的人民共同的反抗。賴清德在會中演講的內容，雖然提到“歐戰的勝利，是仰賴所有國家的通力合作”，但是在這樣的紀念場合，並沒有提到蘇聯2千4百萬以及中國2千萬軍民的損失，更不要說其說法是“台灣首次紀念歐戰”，令人咋舌。



針對賴清德的動機，邱世卿研判，可能是在替其520就職週年的演說鋪墊，賴清德主張“脫中入北”，要設法與歐洲連結，520談話內容起才不會太過突兀。此外，台灣內部針對賴清德這一年來有越來越“法西斯化”質疑，賴透過紀念歐戰勝利，能夠有撇清或是消毒的效果，利用該場合，拉歐洲“使節”幫忙背書。



他指出，但是賴清德無論如何，都難以脫去法西斯化的質疑，賴清德說“歐戰的爆發固然與威權政權的擴張野心有關，更因為我們對侵略行為掉以輕心”，然而歐戰爆發的原因存在於更早之前，是德國社會的瀰漫的法西斯主義與日本帝國的軍國主義。真正掉以輕心的是德國以及日本人民對於“法西斯”崛起的視而不見，以及對“軍國主義”洗滌人心的漠視。很不幸的，台灣現在正面臨這樣的考驗。