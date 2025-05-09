南投模範母親表揚大會　許淑華表揚16人

南投縣16名模範母親上台接受表揚時，子女們大聲說愛，甚至緊緊相擁，令人動容。（南投縣政府提供） 中評社南投5月9日電／為感念母親無私奉獻，中國國民黨南投縣縣長許淑華8日出席“模範母親表揚大會”，表揚全縣16名模範母親代表，感謝母親們對家庭與社會的付出。許淑華說，母親是國家社會最堅強的後盾，也是子女成長的導航星，希望透過表揚活動，鼓勵民眾珍惜親情、及時行孝。



縣府社勞局請13鄉鎮市各推薦1名模範母親，並遴選3名身心障礙家庭的模範母親代表，母親節前夕招待模範母親們與家屬免費入住杉林溪森林生態渡假園區，讓媽媽們能與家人歡慶母親節，留下難忘的時光。8日一起參加在杉林溪舉行的“模範母親表揚大會”。



表揚活動熱鬧溫馨，由茶藝師為每一名模範母親獻上一杯熱茶，象徵感恩情懷。當他們依序上台受獎時，子女們得大聲說出“媽媽！我愛您”！表達對母親的愛。有人靦腆害羞，也有人大方說愛，甚至緊緊相擁，令人動容。



許淑華說，母親是“國家社會”最堅強的後盾，也是子女成長的導航星。每一名模範母親的故事，不僅展現母愛的偉大，更傳遞堅毅、忍耐與奉獻的精神，是社會最寶貴的資產。希望透過表揚活動，鼓勵年輕一代珍惜親情、及時行孝，讓母愛世代傳承。



2025南投縣模範母親共16人，包括：南投市蕭洪秀卿、南投市洪黃庚、草屯鎮白妙、埔里鎮蔣幸砡、埔里鎮莊玉春、竹山鎮陳信喜、國姓鄉陳金枝、水里鄉陳劉美玉、集集鎮甘阿秀、鹿谷鄉辜雪珠、魚池鄉許麗嬌、魚池鄉林月貴、名間鄉羅宜蓁、中寮鄉吳月明、仁愛鄉高阿桂、信義鄉馬史阿菊，皆為令人敬佩的楷模。