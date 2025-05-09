花蓮美崙溪淨灘 守護台灣狐蝠棲地

美崙溪出海口是狐蝠覓食與飛行棲地，社區志工穿著狐蝠人偶裝淨灘，宣導環保。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮5月9日電／“台灣狐蝠”因數量極度瀕絕，但有一群台灣狐蝠選擇到花蓮市區周邊的美崙溪流域定居，縣府與當地社區發展協會號召4百多人，沿美崙溪進行清掃工作，清理出約350公斤沿海廢棄物，其中不乏丟棄煙蒂。縣府呼籲民眾守護美崙溪清淨，讓台灣狐蝠成為永續指標，確保花蓮為幸“蝠”城市。



響應世界地球日，縣府8日舉辦“美崙溪淨溪淨灘活動”，結合東部汽車、民生社區發展協會、北濱社區水環境巡守隊，號召約450人共同守護美崙溪河海交界的重要生態廊道，清掃大量垃圾。



不過在清掃過程中，發現不少隨手丟棄煙蒂，這些小小菸蒂經任意丟棄，若漂流到海灘或海洋，不但污染環境，海鳥或海洋哺乳動物誤食的情形更時有所聞，對生態威脅不亞於塑膠垃圾，呼籲民眾注意。



縣府說，美崙溪出海口是台灣珍稀保育物種－狐蝠的重要覓食與飛行棲地，在都市化高度發展下，長期受到人為污染與海漂垃圾威脅。發起這次活動，感謝社區發展協會志工朋友穿著狐蝠人偶裝，頂著烈日投入淨灘工作，透過與現場民眾的互動與行動式倡導，傳達對狐蝠與陸蟹等原生物種棲地的關注。



滿身汗水卻仍堅持裝扮整齊的狐蝠人偶，穿梭於淨灘現場，成為當天最具象、最有力量的環保象徵，深化“環境保護與生態共存”的理念，也讓參與者在行動中體會守護自然的責任感。



台灣狐蝠被列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物，群體在花蓮地區穩定成長。主要棲息美崙溪畔、北濱公園及附近學校等綠地，縣府為了保育已將美崙溪出海口列為二級海岸保育區，並透過社區志工定期進行狐蝠、當地陸蟹等稀有物種進行棲地觀察、熱點紀錄與推動水環境教育。

