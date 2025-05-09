出生南京申請“國防醫學院”遭拒　海基會回應

海基會副秘書長黎寶文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）針對一名師大附中學生申請就讀台“國防醫學院”，卻因出生南京未在台設籍滿20年，遭撤銷錄取資格。海基會副秘書長黎寶文9日表示，若民眾反映法規有討論空間的話，海基會會再向陸委會與相關單位反映。



一名高中生在網路論壇指出，自己從小擁有“中華民國籍”，只因為出生在南京市，就被台“國防醫學院”取消錄取資格。陸委會副主委梁文傑昨天表示，這學生今年絕對不是單一個案，歷年來都有，按照《兩岸人民關係條例》第21條規定，身份轉換後得經過20年，才能擔任情報人員、自願役軍官士兵、“國防”機構文職、教職或約聘人員。



海基會9日下午召開背景說明會，由海基會副秘書長黎寶文回應媒體相關提問。



黎寶文表示，海基會充分尊重招生單位的審查結果，按照《兩岸人民關係條例》第21條規定，必須在台設籍滿20年，在法令修訂之前，政府單位還是要依法行政，這也是為何招生簡章將設籍20年當作基本要求。



黎寶文說，若民眾到海基會做相關徵詢，第一會請民眾注意自己的意願與相關法律規定是否符合，海基會會充分提醒、做好溝通工作。第二，若民眾對法規反映有討論空間，我們也會與陸委會、相關單位反映。



至於“賴政府”近期要求約1.3萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，陸委會後續提出6項具結代替，及3項延後辦理的情況，海基會後續有接到其他申辦喪失原籍證明有難處的案件？



黎寶文指出，海基會負責戶籍資料驗證公文書，這部分還算滿順利的。至於處理驗證案件數的部分，除了增加比較多外，相關流程已非常熟練，再加上與“移民署”的合作密切，目前還未碰到什麼特別或較為棘手的狀況。



黎寶文說，但還是要提醒一下陸配，回中國大陸辦理喪失原籍證明文件需要一段時間，需要做相關申請的陸配要把握時間完成相關程序，若有任何問題，盡快向海基會或“移民署”反映，我們會是個案給予最適當的協助。