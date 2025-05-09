金門迎城隍　慶賀團遶境暖身台港隊伍助陣

2025年金門浯島城隍文化季已展開近1個月時間。（樂遊金門粉資專業） 中評社金門5月9日電／金門一年一度的傳統宗教盛事“迎城隍”熱鬧登場。9日是金門浯島迎城隍“正日”，為慶賀浯島城隍遷治345週年，金門地方8日組慶賀團在金城遶境。邀請來自台灣、香港等地藝陣隊伍助陣，為城隍爺出巡暖身。



農曆四月十二日迎城隍，是全島性的宗教活動，浯島城隍爺的爵號為“顯佑伯”，封號淵源於明初。清朝康熙十九年（西元1680年）曾設鎮總兵署於明朝建立的金門千戶所城，後又將總兵署移至後浦，並於農曆四月十二日將城隍爺分火到後浦奉祀，由此並衍生出年年熱鬧舉行的四月十二迎城隍。



2025年金門浯島城隍文化季已展開近1個月時間，今日農曆4月12日是迎城隍“正日”，金門眾多宮廟、信眾將在金城遶境；金門天震堂、金門體育會民俗體育運動委員會及金門縣民俗技藝推廣協會，8日籌組“城隍慶賀團”提前為城隍爺出巡暖身。



許績才表示，城隍信仰是金門很重要的傳統信仰，不僅被文化部列為重要民俗活動，更是地區重要的無形文化資產。他本身投入醒獅教學，多年來不斷思考如何讓傳統民俗、宗教文化，能在時代變遷的洪流下得以保存、延續並傳承。自去年自發號召群眾為城隍爺致意，熱烈響應讓他更堅定要讓“慶賀團”活動延續下去。



浯島迎城隍為金門最具規模宗教盛事，每年農曆4月12迎城隍，金城四境必定擠滿虔誠的信眾，手持清香跟隨遶境隊伍，家家戶戶設案迎神。延續前兩年的成功經驗，天震堂今年再度籌組“城隍慶賀團”，吸引各界熱情參與，多達600人來為城隍爺祝賀。