510挺陸配大遊行　新黨呼籲勇敢站出來

新黨在陸委會前召開記者會，左起副秘書長游智彬、青年部副主任譚傳紹。（照片：新黨提供） 中評社台北5月9日電／新黨與更生黨10日將發起“挺陸配、反迫害”大遊行，新黨9日上午11時在陸委會前召開記者會，重砲轟擊陸委會近期強逼陸配補交30年前“喪失原籍證明”的荒謬政策，痛斥民進黨政府違法行政、傷害人民，甚至分化陸配社群、壓制異議，呼籲陸配群體勇敢站出來，用行動爭取自身權益。



新黨副秘書長游智彬指出，這波由陸委會發動的追殺，根本就是卸責推鍋。當年文件不全是政府失職，現在卻反過來怪罪百姓，要求陸配為早已知情且核發過的文件花數萬元補證、遠赴中國大陸，完全違背行政比例與信賴保護原則。



游智彬更揭發，陸委會私下向各大陸配團體施壓，不准其參與抗議，讓既得利益者與真正受害者對立分裂。他形容這是“比納粹還狠”的政治操作，是在以“抗中保台”的旗號掩護“迫害百姓”的實質行為。“‘中華民國′最大的流氓，不是黑道，而是你們這些穿西裝的官僚。”



新黨青年部副主任譚傳紹則強調，這些來台多年的陸配早已在台灣落地生根、撐起家庭與社會一角，不該被當成政治鬥爭的犧牲品。他呼籲陸配別再被部分團體洗腦或脅迫，唯有站上街頭、團結發聲，才能讓掌權者知道民意不可違。“一個人的抗議是造反，一群人的抗議是起義。現在，是時候為陸配起義了！”



510大遊行將於下午兩點從中正紀念堂信義路側出發，歡迎所有關心自由、正義、人權的民眾一同加入，為35萬陸配發聲。游智彬感性表示，“白沙屯媽祖都能接納陸配當爐主，民進黨卻要把她們打入地獄，媽祖若有靈，絕不會容忍這種欺善怕惡的政客繼續橫行。”