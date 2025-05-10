鄭麗文：檢搜國民黨政治後座力大　伺機而動

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月10日電（記者 張嘉文）檢調偵辦罷免民進黨“立委”涉不實連署案，外傳偵查行動可能升級，近日將搜索國民黨中央黨部。對此，前國民黨“立委”鄭麗文向中評社表示，除非有一刀斃命的證據，否則這樣做的政治後座力非常大，可能引起民意大反彈，所以該怎麼做，她認為綠營是“伺機而動”，一旦情勢需要，對藍營高層甚至中央黨部出手並非不可能。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨“國民大會”黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



檢調偵辦罷免民進黨“立委”涉不實連署案，已陸續搜索國民黨全台8縣市地方黨部，包括新北、台北、台中、基隆、宜蘭、高雄、台南、花蓮等，已羈押逾15人。外界盛傳最快近日將搜索中央黨部及黨主席辦公室，意圖將案件定調為“組織犯罪”。



鄭麗文對此接受中評社訪問時指出，民進黨固然會考量政治效應，對中央黨部及朱立倫是否動手仍須評估，但也不能排除“必要時敢動”的可能性。她認為，若檢調真要啟動大規模行動，勢必拿出證據，就算不是直接證據，也得有合理依據，否則就是“逼迫國民黨全面反撲”，恐引發民意強烈反彈。



鄭麗文強調，去年已押了一個柯文哲，後座力就很強，如果現在再來一次，等於是在挑戰社會對司法與政治分際的容忍線，她不認為綠營一定會做到這一步，還有待觀察。



面對綠營司法行動與政治攻防是否可透過藍白合作抵禦，鄭麗文表示，合作雖非萬靈丹，但在現階段“勢在必行”。現在不只是追殺，民進黨連基本的民主防線都不在乎了，這麼囂張惡劣，在野力量當然要團結，這是沒有懸念的，如果還在各懷鬼胎，只會讓百姓心寒。