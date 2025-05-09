朱立倫再轟賴獨裁者　對外無能對內兇殘

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）針對賴清德8日紀念歐戰勝利80周年，中國國民黨主席朱立倫9日表示，賴清德急著“脫中入歐”，忘記自己是“中華民國”的一份子，“中華民國”是太平洋同盟抗日的勝利國，卻只想認歐洲，更想消滅所有在野反對的聲音，就是獨裁者。賴已快毀掉台灣幾十年的民主基礎，讓人痛心，賴要思考為何對外完全無能，對內又很兇殘。



朱立倫9日下午赴國民黨基隆市黨部參加新任主委、國民黨“立委”林沛祥佈達典禮前受訪。



記者問，賴清德8日參加紀念歐戰80周年活動，提到武力侵略他國是不正義罪行，但卻未提過“中華民國”抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的歷史？



朱立倫回應，賴清德每天都在矛盾且無法解釋的狀態，因賴忘了自己是“中華民國總統”，“中華民國”是太平洋同盟國、抗日的勝利國，因抗戰勝利，9月3日才有軍人節、全民紀念日，並感念軍人保衛國家，而對當時的日本是軍國主義、法西斯軸心國，是受到當時人類譴責的敵人，但目前為止只看到，賴清德急著“脫中入歐”，只認歐盟，忘記自己是“中華民國台灣”的一份子。



媒體問，朱立倫批賴清德像德國納粹元首希特勒，卻遭德國在台協會等6個外國駐台單位譴責。



朱立倫說，對於希特勒、法西斯、納粹，這樣在人類史上是最兇殘的獨裁者、侵略者，他永遠譴責，這立場不變，他是在形容賴清德像某些獨裁者或一些侵略者的名詞。其實不管是美國總統特朗普、副總統范斯、前副總統賀錦麗、特斯拉執行長馬斯克等，甚至連時任民進黨籍“立委”陳其邁對國民黨籍前“行政院長”江宜樺的批評，都有用這些詞形容過。