高雄旅展開幕　旅遊業憂關稅、匯率雙衝擊

高雄市旅行公會舉辦的國際旅展9日開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）台灣受到關稅戰、新台幣升值等影響，旅遊業憂心忡忡。高雄市旅行公會舉辦的國際旅展9日開幕，“交通部長”陳世凱致詞提到關稅議題已與旅遊業者商討，目前數據出入境來台旅客變化不大。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，關稅與匯率息息相關，企業與員工及民眾出遊意願都受影響衝擊旅遊，建議及早因應。



高雄國際旅展9日到12日在高雄展覽館登場，攤位涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、度假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，預計吸引30萬參觀人潮。



開幕式由高雄市旅行公會理事長蔡宗佑主持，“交通部長”陳世凱、高市府副秘書長王宏榮、航空業者代表、各縣市旅行公會代表等出席與會。



陳世凱致詞時表示，已和旅行業者商討關稅議題影響，業者所提需求都會提早因應，並密切監控出入境旅客數據，若發現旅遊業者受衝擊，將研擬補助或其他協助方案，但目前數據來看，出入境變化不大，不過該做準備也要先做準備。



對此，蔡宗佑也表示，新台幣升值對旅遊業衝擊都有直接和間接影響，台灣屬於貿易出口導向，各行各業因新台幣升值產業利潤微薄經營困難，企業獎勵員工旅遊或民眾出國意願大幅降低。



蔡宗佑指出，關稅與新台幣匯率息息相關，美國總統特朗普現在實施10%關稅，雖然台美談判尚未有結果，他個人預估至少20%，若新台幣持續升值，恐導致關稅突破40%以上，可能影響台灣民眾出境旅遊意願，建議政府及早因應。