觀光業受衝擊　業界爭取官方加強國際宣傳等

台“交通部”9日舉辦第2場觀光產業座談會。（照片：台“觀光署”提供） 中評社台北5月9日電／面對美國對等關稅、新台幣升值等衝擊，台“交通部”9日舉辦第2場觀光產業座談會，邀集全台旅宿與觀光遊樂業公協會理事長及業界代表，就未來挑戰與因應策略深入交流。業界除提出關稅可能影響外，也盼政府協助營運成本增加、人力不足、國際宣傳等問題。



今天的座談會由“交通部政務次長”陳彥伯主持、“觀光署”長周永暉陪同，會中除聽取業者對美國關稅政策發展的看法及建議外，“觀光署”也說明美國關稅調整的可能影響評估及因應作為，協助產業提前因應全球貿易變局可能帶來的波動與挑戰，強化台灣觀光產業的韌性與國際競爭力，並將持續關注國際情勢及台灣產業動態等資訊，預為準備以適時啟動相關因應措施。



陳彥伯說，目前美國關稅政策雖尚未對觀光產業造成直接衝擊，但未來可能引發的物價上漲、國際旅遊成本增加、旅客消費模式轉變等連鎖效應，不容忽視，“交通部”與“觀光署”主動與業者對話，目的就是希望能在風險尚未發生前，協助產業提早調整方向、強化抗壓能力。



座談中，來自全台旅館公會聯合會、台灣觀光遊樂區協會及各縣市旅宿公協會的代表踴躍發言，除提出對於美國關稅政策可能造成的影響之外，也表達希望政府協助包括營運成本增加、人力不足、國際宣傳等目前營運上已經發生的問題，期盼政府能持續在策略、資源與法規面提供支持及跨部會協調，協助業者創新轉型與永續發展。



陳彥伯表示，台灣觀光產業已走向國際，政府將持續與業界並肩作戰，共同打造具韌性與競爭力的觀光環境，將彙整建議納入政策規劃，透過滾動式檢討，保持與業界緊密連結，讓台灣成為全球旅客心中的首選目的地。