傅崐萁競選小物案　管家李慶隆遭通緝今投案

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月9日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁送競選小物案，遭告發涉《反滲透法》等罪，台北地檢署5月2日通緝傅崐萁管家李慶隆，當時李的委任律師張睿文涉藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保。北檢9日證實，李慶隆今下午2時許在另名律師陪同下，前往“調查局”北機站投案，今晚將解送北檢歸案。



該案係名嘴溫朗東2月間告發傅崐萁於2024年“立委”選舉前贈送競選小物給同黨“立委”候選人，涉嫌違反《反滲透法》等。



北檢指出，李慶隆今天下午2時許由律師陪同主動前往北機站投案，由調查官依法逮捕，仍製作詢問筆錄、釐清相關案情中，待詢問完畢，將立刻解送地檢署歸案。



媒體報導，傅崐萁在2024年“立委”選舉前提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣“戰天下”公司供貨。名嘴溫朗東今年2月間告發傅崐萁及“戰天下”負責人蘇意舜涉違反商業會計法、刑法偽造文書、反滲透法等罪，北檢分案偵辦。



北檢為保全證據，2月27日指揮“法務部調查局”北部地區機動工作站搜索“戰天下”公司、蘇意舜住所等處，並於3月11日、14日先後搜索被告李慶隆的台中、花蓮居所等處。



傅崐萁當時召開記者會，指“家中園丁”（李慶隆）被再三追殺，已多次被調查，國家用司法手段來對付他，如果自己有任何不法行為，不用等到天亮、半夜都來，“國會議員”都受到如此恫嚇，所有對自己、家人的攻擊他都甘之如飴。



北檢日前指出，北機站、檢察官先後於4月8日、11日通知、傳喚李慶隆說明，但李慶隆均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，也拘提無著，檢察官認為有事實足認李慶隆已逃匿，已依法於5月2日發布通緝。