朱立倫火力全開　籲全民團結對抗賴清德

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）檢調大搜索、偵辦中國國民黨地方黨部，盛傳下一步就是搜國民黨中央，甚至可能聲押黨主席朱立倫。朱立倫9日出席新任基隆市黨部主委布達時，痛批賴清德，把大選的競爭對手、民眾黨前主席柯文哲，與前海基會董事長鄭文燦都抓起來，他呼籲藍白在野黨、人民都要團結對抗賴清德、民進黨。



朱立倫提及8日出庭的台灣民眾黨前主席柯文哲，他看到台北地檢署拿不出事證，卻指柯文哲的政治獻金是賄款。如今又要小案大辦、辦國民黨辦到死。



朱立倫9日下午赴國民黨基隆市黨部參加新任主委、國民黨“立委”林沛祥佈達典禮。



針對國民黨地方黨部陸續被檢調搜索、偵辦、收押黨工，接下來劍指黨中央，朱立倫今日到基隆市黨部，也被問前主委吳國勝於交接前夕被收押。



朱立倫表示，獨裁者賴清德想盡一切方法要消滅在野黨，去年把自己民進黨內有可能角逐“總統”的前海基會董事長鄭文燦抓起來，再把2024大選對手柯文哲抓起來，他認為自己應該要幫柯文哲講些話，司法不該這樣對柯，柯已被關押8個多月，除了圖利，有抓到任何一塊收賄的錢嗎？沒有，昨天柯文哲出庭時，北檢檢察官還在環繞政治獻金是收賄，民進黨完全用司法手段對付在野黨，從北到南、到基隆，都是辦藍不辦綠，且小案大辦、辦你辦到死。



朱立倫說，北檢拿不出具體事證，民眾能接受過去從來都沒有的現況嗎？今天民進黨的司法對國民黨各地方黨部辦案，民調過半民意都覺得在辦藍不辦綠。他問4年前1400多份偽造罷免時任國民黨籍高雄市長韓國瑜的人有沒有被傳喚？去年罷免國民黨籍基隆市長謝國樑的假造連署有沒有處理？檢察官出身的藍委吳宗憲都說從沒看過這樣大辦案偽造文書，這不就是獨裁者行徑？



朱立倫痛批，現在基隆罷免林沛祥的團體也沒事，司法奉獨裁者命令，先辦白、再辦藍，“法務部調查局”內部會議更給予檢調人員最大的鼓勵與指示、有專簽績效，這就是獨裁者在做的，將司法變成鷹犬、東廠，賴清德最大目的就是消滅在野黨，消滅台灣寶貴民主。



“為了民主台灣未來，藍白在野、全民必須團結一致，對抗賴清德、民進黨！”朱立倫轟，今天看到獨裁者賴清德的行徑，對外只會跪、拜、送，對內不斷砍、殺、關押，用恐嚇製造寒蟬效應。