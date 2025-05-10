邱靖雅：民進黨親美賣台　還要幫數鈔票

無黨籍新竹縣議員邱靖雅。（中評社 盧誠輝攝 中評社新竹5月10日電（記者 盧誠輝）美國關稅戰與新台幣升值接踵而來，讓許多台灣企業憂心忡忡。無黨籍新竹縣議員邱靖雅接受中評社訪問表示，民進黨政府對美表現荒腔走板，對外不戰而降的態度讓人傻眼，對內卻只知道鬥爭，隨意指控在野黨“親中賣台”來搞大罷免，但難道民進黨親美就不會賣台嗎？親美賣台後還要幫對方數錢，才真是丟臉。



邱靖雅，新竹清華大學語言學研究所碩士，畢業後曾在竹科工作，後轉任教職，2014年以第一高票當選新竹縣第一選區（竹北市）議員，後連續2屆同樣都以該選區第一高票連任，目前已完成新竹縣議員3連霸。



邱靖雅指出，早在1個月前，有越南經商的朋友就告訴她，美國搞對等關稅還不夠，越南已經被要求匯率要調整到美國滿意的程度，當時就讓許多在越南的台商擔心被“雙殺”，後來“行政院”推出第一波新台幣880億元支持方案時，台商還滿心期待能因此暫時紓解困境，但沒想到民進黨政府的表現卻荒腔走板。



她說，美國總統特朗普對全球所發動的關稅戰和匯率戰，許多台商早在1個月前就看出來了，而民進黨政府不但毫無作為，還要睜眼說瞎話，讓許多才剛經歷過美國關稅風暴震撼的台廠還沒能喘口氣，緊接而來又要面對新台幣升值所帶來的出口壓力。



邱靖雅提到，即便在美國，特朗普一再要求降息下，美國聯準會主席鮑爾依然堅持看數據說話、為政策做預期風險評估。鮑爾無畏個人職位風險，拒絕為政治服務，被認為是展現央行總裁的專業精神和風骨。



邱靖雅認為，相形之下，台灣的“央行”總裁楊金龍則是相當落漆，日前在“立法院”被質詢到有關新台幣升值問題時，毫無專業可言的異常發言與不戰而降的態度，都讓人相當傻眼。反觀日本和韓國的央行，不管是在行動上的緊急因應調節，或是發言上的一針見血、都讓人感到信任。