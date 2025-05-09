朱立倫：匯率戰完換外匯美債　賴史上最無能

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）新台幣兌美元匯率近一個月已累計升值10%。中國國民黨主席朱立倫9日表示，面對美國的高關稅、匯率，台灣連談判都還沒開始，新台幣就飆升10%，下一波可能就是美債、外匯戰，若造成巨大損失，是否又要怪在野黨？賴清德是史上最無能的“總統”。



新台幣5月以來連兩個交易日狂升，兌美元5日盤中一度見到2字頭，目前正在30元保衛戰。



朱立倫9日下午赴國民黨基隆市黨部參加新任主委、國民黨“立委”林沛祥布達典禮。朱立倫致詞表示，最近大家很關心股市、匯市，擔心是否財產會縮水，外匯存底會不會不見了？國民黨、朱立倫會永遠與民眾站在一起說實話，完全站在民眾角度去拚經濟。



朱立倫說，但很可惜看到賴清德對內衹有鬥爭，只想消滅在野黨，對外就是跪、拜、送，比如美國發動關稅戰，賴清德還沒台美談判，就先跪著把台積電送給美國；今天還有匯率戰，才剛開始，也還沒談判好，就先將新台幣升值10%，哪有這種領導人？且賴清德還將匯率的原因怪在野黨、怪朱立倫影響股匯市場信心，請問朱立倫是比台“央行”還厲害嗎？



朱立倫說，下一波可能就是美債、外匯戰，若外匯損失，是否又要再怪在野黨、怪朱立倫？賴清德對外無能，對內逞兇鬥狠衝第一，是有史以來最無能的“總統”。



他還說，今天上午國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團聯手通過國定假日法案、還假於民，民進黨團卻要用盡一切手段阻撓，全部綠委表決反對，勞工已不是民進黨心裡最軟那塊，已拋諸腦後。民進黨可反對到底，“行政院長”卓榮泰可提覆議、“釋憲”，國民黨一定力拚到底。



他強調，下週起“立院”還有針對關稅貿易戰要用在產業、民眾身上的特別條例，要還錢於民，國民黨團版本會支持中小企業、勞工補助、普發全民1萬元新台幣。