陳佩琪：賴台南市長任內南鐵容積暴增應調查

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）8日邊哭邊受訪回應，淚流不止。（中評社 資料照) 中評社台北5月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭，柯文哲妻子陳佩琪前往旁聽一整天，當場淚崩。陳佩琪9日在臉書發文，點名賴清德在台南市長任內收富立建設多少政治獻金？南鐵東移為何容積率從210%拉升到536.5%？並要檢調搜索富立、羈押賴清德找證據，“跟搜索我們家一樣，以示公平”。



陳佩琪臉書全文如下：



星期四去法院旁聽，主要目的是想看看先生，就算只是遠望幾眼也好，從他的動作表情心證他好不好，最後勉強自己相信他還好，這樣自己心情就好過些。



當然另一個目的也是想讓先生看看我，他知道我心中苦，一直要人帶話要我堅強，要我不要被打倒，他說這是一場比誰氣長的比賽，看敵我誰能撐到最後，誰先倒誰就輸了。



的確，縱然他被羈押這麼久了，小草依舊沒變青鳥，只是變成更硬頸的鋼鐵小草，這些日子無論我走到哪裡，都可以感受到大家的加油打氣聲，大家更團結了。



昨天在法庭上學到很多……



檢察官指控朱亞虎行賄，他也認罪，他說：



“之前都沒有這樣講（行賄），被羈押才這樣講。”



“我們不是做行賄這種事的人，被羈押了才有這個認知。”



所以我學到了：



1.他不是為了行賄而捐款，只是被羈押了，被“告知”捐款就是行賄，倘若沒有這個“認知”，就會被檢察官無限次抗告、羈押下去，所以只好認罪換自由。



2. 原來民眾黨的錢就是柯文哲的錢？合法的政治現金等同行賄，給民眾黨的錢，等同是行賄柯文哲？



賴清德台南市長任內收富立建設多少政治獻金？富立建設較遠雄出價低，卻反而能得標？南鐵東移，容積率為何從210%拉升2.56倍到536.4%？



檢調去查一下，搜索富立保存證據，羈押賴清德找證據，跟搜索我們家一樣，以示公平。



過去彭振聲副市長也曾說，他開京華城所有的會議都是按法規走，他“沒有違法”，但他“承認犯圖利罪”，沒違法，但承認“犯圖利罪”？沒做錯事，但認罪？白話文就是“我做的事情一切合法，但檢察官說我犯罪我就承認犯罪。”



司法的迫害，著實令人害怕，先生說他能承受得住，也請司法不要傷及無辜，記得他多次在庭上表示：“我知道你們是針對我（柯文哲）而來的，京華城案李文宗早就離開市府到捷運公司上班了，他和京華城無涉，放了他吧！”被羈押那麼久了，他仍保有他過去的那種理性、善良和堅持正義的本性。



現今執政黨的強項就是鬥爭與消滅在野黨，司法和媒體就是他們掌握最犀利的工具，滿街找政敵抓去關，“寧可錯殺一千，也不放過一人”，卻對外舔跪送出台積電，這種對外軟弱，對內威權壓迫，就是典型無能的表現，哀哉台灣這種執政黨。