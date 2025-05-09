陳其邁曾引用希特勒　藍議員批雙標要求道歉

國民黨籍高雄市議員李雅靜9日質詢民進黨籍高雄市長陳其邁。（圖：高雄市議會直播） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫以“希特勒”形容賴清德引發德國在台協會抨擊，民進黨籍高雄市長陳其邁也被翻出過去曾使用納粹相關意象開記者會。對此，國民黨籍高雄市議員李雅靜9日質詢時要求陳其邁是否也應該為過去的失當言論道歉。陳其邁答詢時則一再強調自己立場一致。



臉書粉專“政客爽”8日發文揭露，2014年時任綠委的陳其邁曾開記者會，批評執政者是希特勒，甚至把當時的“行政院長”江宜樺畫了希特勒式鬍子，且該臉書版主已至德國在台協會留言，要求同樣標準批判民進黨與陳其邁。



對此，李雅靜9日於市政總質詢時再度提及此事，李雅靜指出，陳其邁在擔任“立委”期間，將前“行政院長”江宜樺批評為“希特勒”，甚至在江的照片上畫上希特勒鬍鬚，涉嫌人身羞辱與歷史意象的不當使用。她直指此事不僅涉及市政誠信，更關係到政治人物言行的雙重標準。



李雅靜質疑，這樣的比喻不僅對江宜樺極不尊重，也同樣輕率對待納粹歷史傷痛。李雅靜更問陳其邁說“既然德國在台協會對朱立倫表達嚴正立場，請問市長，您是否也應該為過去的失當言論道歉？”



李雅靜呼籲德國在台協會應秉持一致原則，針對陳其邁過去使用希特勒形象影射台灣政治人物的行為，做出同樣嚴正的立場聲明。她強調，歷史的痛苦不應淪為政治操作的工具，無論立場藍綠，身分高低，應該有共同標準與基本界線。



陳其邁答詢時回應，他自己一路走來始終秉持守護民主、反對獨裁的立場，並強調“歷史可以原諒，但歷史不能忘記。”

